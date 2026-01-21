Le Venezuela officialise son nouveau sélectionneur

Foutue ingérence. Le Venezuela officialise l’arrivée de son nouveau sélectionneur. Il s’agit d’Oswaldo Vizcarrondo, ancien Nantais et Troyen. À 41 ans, il occupe déjà cette fonction depuis septembre, date de l’éviction de l’ancien coach, l’Argentin Fernando Batista. Nicolás Maduro avait demandé l’éviction de l’Argentin parce que la Vinotinto, comme à son habitude, ne s’était pas qualifiée pour le Mondial 2026. Avec le recul, c’était peut-être une bonne idée. Vizcarrondo avait alors assuré l’intérim contre l’Argentine et le Belize.

Son objectif ? « Diriger la sélection vénézuélienne »

L’ancien défenseur central réalise son rêve. En 2021, il avait dit à l’excellent site que vous êtes en train de lire que « (son) objectif était de diriger la sélection vénézuélienne. » Rêve réalisé, après avoir été adjoint dans la région nantaise, entraîneur des féminines du FC Nantes, adjoint du FC Nantes de Pierre Aristouy et sélectionneur des U17 de son pays. « On était heureux ici, la situation au Venezuela s’est compliquée, ça fait longtemps qu’elle l’est. »

🤝 𝗔𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗲𝗿𝗽𝗼 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 @selevinotinto Oswaldo Vizcarrondo (Director Técnico) Cleber Xavier (Asistente Técnico) Óscar Ortega (Preparador Físico) Mario Marín (Preparador de Porteros) Desde la raíz hacia el futuro 🇻🇪 #SiempreVinotinto pic.twitter.com/2v6twArg0b — La Vinotinto (@SeleVinotinto) January 20, 2026

Le contexte est une bonne excuse.

