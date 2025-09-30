Un ancien Canari s’installe sur le banc du Venezuela

L’envol sera de courte durée.

L’ancien défenseur du FC Nantes Oswaldo Vizcarrondo a été nommé lundi sélectionneur intérimaire de la sélection vénézuélienne. Jusqu’ici à la tête des équipes jeunes de son pays, le Vénézuélien de 41 ans réalise son rêve et va désormais gérer la Vinotinto lors des prochains matchs amicaux contre l’Argentine et le Belize, prévus les 10 et 14 octobre aux États-Unis.

La French Révélation

Passé comme joueur entre 2013 et 2019 à Nantes puis à Troyes, c’est en France que Vizcarrondo s’est formé à la vie d’entraîneur. Des Canaries féminines à son rôle d’adjoint en équipe première, il a affûté son œil et sa voix d’entraîneur.

De retour au Venezuela en 2023, il prend le relais de Fernando Batista, évincé après une campagne ratée pour le Mondial 2026. Malgré cette nouvelle responsabilité, il continuera à préparer la génération U17 pour la Coupe du monde au Qatar.

Des Canaris à Caracas, il n’y a finalement qu’un battement d’ailes.

Le sélectionneur du Venezuela poussé dehors par le président du pays Nicolás Maduro