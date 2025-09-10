Le Brésil et l’Argentine terminent sur une défaite, la Bolivie en barrage

Sucre en fusion.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les dix nations de la zone Amérique du Sud participaient à leur dernier match de qualification à la Coupe du monde 2026. Le seul véritable enjeu de la soirée résidait dans la lutte pour la place de barragiste entre la Bolivie et le Venezuela, deux nations absentes du Mondial depuis belle lurette (1994 pour la Bolivie aux USA). Grâce à sa victoire contre le Brésil, la Verde a finalement obtenu son ticket pour le barrage intercontinental.

Magie d'une Coupe du Monde à 48 : La Bolivie, qui n'a pas joué un Mondial depuis 1994 au USA, se qualifie pour le barrage malgré une 7e place moyennasse et une diff de but de -18 après sa victoire 1-0 face à un Brésil déjà qualifié. Emotions, tout de même.pic.twitter.com/giZjK1ZylD — Diego Tonatiuh 🇫🇷🇲🇽 (@diegotonatiuh) September 10, 2025

La Paz de 1

Face aux hommes de Carlo Ancelotti et à 4 150 mètres d’altitude, la Bolivie a souffert, mais a fini par s’imposer par surprise 1-0 grâce à un penalty de Miguelito. De son côté, la Vinotinto s’est largement inclinée 6-3 contre ses voisins colombiens, avec un quadruplé de Luis Suárez (celui passé par l’OM). Les Vénézuéliens terminent donc à deux points de la Bolivie et voient leurs espoirs de Mondial s’envoler.

🇧🇴 Bolivia books their ticket to the FIFA Play-Off Tournament!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Lt2qhiqNmt — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 10, 2025

Dans les autres résultats de la nuit, l’Argentine s’est étonnamment inclinée contre la surprise de ces qualifications, l’Équateur, alors que le Chili et l’Uruguay ont offert un terne 0-0. De leurs côtés, les revenants paraguayens ont battu le Pérou sur la plus petite des marges, 1-0.

On a déjà hâte d’être au tirage au sort !

Le Brésil d’Ancelotti ira à la Coupe du monde, l’Uruguay s’en rapproche