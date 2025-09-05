S’abonner au mag
Jour férié au Paraguay après la qualification à la Coupe du monde

François Bayrou est en train d’écrire…

Seize ans après son parcours valeureux en Afrique du Sud, stoppé en quart de finale par les Espagnols, futurs vainqueurs de la compétition, le Paraguay est de retour en Coupe du monde. Ce jeudi soir, les Leones ont obtenu leur ticket pour le Mondial 2026 grâce à un match nul et vierge face à l’Équateur.

Jour de fête

À la suite de cet accomplissement historique, le président du pays Santiago Peña a décrété le vendredi 5 septembre 2025 férié. « Ce jour devient férié pour célébrer la qualification du Paraguay. Seize ans sans entendre notre hymne à un Mondial. Aujourd’hui, l’Albirroja est retour, elle l’a fait avec calme et avec du cœur », a écrit le chef d’état dans le décret publié sur son compte X. Dans la journée, les supporters devraient envahir les artères d’Asuncion, histoire de fêter la renaissance de leur sélection.

À quand une calle nommée 5-Septiembre dans les rues de la capitale ?

