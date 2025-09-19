S’abonner au mag
  • Futsal
  • Amical
  • France-Paraguay (5-4)

L’équipe de France de futsal lance sa préparation à l’Euro 2026 par une victoire

SF
L’équipe de France de futsal lance sa préparation à l’Euro 2026 par une victoire

Les demies sont sécurisées.

La France a lancé sa préparation à l’Euro de futsal 2026 en mode chaud-froid : victoire (5-4) face au Costa Rica jeudi soir à Brasilia, mais quelques sueurs froides pour Raphaël Reynaud et ses hommes. Les Bleus menaient tranquillement 3-0 à la pause avant de voir les Costariciens recoller et de devoir serrer les dents jusqu’au bout. Heureusement, Abdessamad Mohammed (un but, trois passes) et Souheil Mouhoudine (triplé) ont joué les pompiers de service pour éviter une première désillusion dans ce tournoi amical à six.

« C’est comme un pèlerinage »

Organisé du 17 au 21 septembre, ce petit tournoi amical n’en est pas vraiment un pour les Bleus, c’est un passage obligatoire dans les terres du football. « Un joueur m’a dit qu’il ne pouvait pas imaginer sa carrière sans avoir joué au Brésil. C’est comme un pèlerinage », raconte le sélectionneur français à L’Équipe. Le joueur en question ? Abdessamad Mohammed, 34 piges. « C’est une étape obligatoire pour tout joueur de futsal. » Ça tombe bien, il a déjà coché la première case.

Prochaine étape : le Paraguay dans la nuit de vendredi à samedi (1h15), puis une demi-finale face au Brésil ou à la Pologne.

La France surclasse le Paraguay pour son premier match de prépa aux JO

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 10j
119
18

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine