L’équipe de France de futsal lance sa préparation à l’Euro 2026 par une victoire

La France a lancé sa préparation à l’Euro de futsal 2026 en mode chaud-froid : victoire (5-4) face au Costa Rica jeudi soir à Brasilia, mais quelques sueurs froides pour Raphaël Reynaud et ses hommes. Les Bleus menaient tranquillement 3-0 à la pause avant de voir les Costariciens recoller et de devoir serrer les dents jusqu’au bout. Heureusement, Abdessamad Mohammed (un but, trois passes) et Souheil Mouhoudine (triplé) ont joué les pompiers de service pour éviter une première désillusion dans ce tournoi amical à six.

« C’est comme un pèlerinage »

Organisé du 17 au 21 septembre, ce petit tournoi amical n’en est pas vraiment un pour les Bleus, c’est un passage obligatoire dans les terres du football. « Un joueur m’a dit qu’il ne pouvait pas imaginer sa carrière sans avoir joué au Brésil. C’est comme un pèlerinage », raconte le sélectionneur français à L’Équipe. Le joueur en question ? Abdessamad Mohammed, 34 piges. « C’est une étape obligatoire pour tout joueur de futsal. » Ça tombe bien, il a déjà coché la première case.

Prochaine étape : le Paraguay dans la nuit de vendredi à samedi (1h15), puis une demi-finale face au Brésil ou à la Pologne.

