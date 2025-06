La Colombie et le Pérou muets, le Venezuela bat la Bolivie grâce à une énorme bourde

Pas beaucoup de bonnes affaires réalisées, à l’occasion des qualifications pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Sud.

La Colombie (sixième, 21 points) a en effet concédé le nul contre le Pérou (neuvième et avant-dernier de la poule, onze points en quinze matchs disputés), qui n’avance pas trop non plus malgré son clean sheet. Aucune équipe n’ayant su trouver la faille, personne ne sort vraiment heureux de cette rencontre. En revanche, le Venezuela (septième, dix-huit points) peut avoir le sourire.

La grosse boulette de Višćarra

Car à domicile, la Vinotinto a dominé la Bolivie (huitième, quatorze points) grâce à deux buts intervenus assez tôt dans la partie : Héctor Cuellar a d’abord marqué contre son camp dès la cinquième minute en raison d’un mauvais contrôle de son gardien Guillermo Višćarra sur sa passe en retrait, avant que Salomón Rondón ne signe le break en renard à la demi-heure de jeu.

Un peu plus de surprise que la veille.

GOL DA VENEZUELA 🇻🇪 Venezuela 1×0 Bolívia 🇧🇴 ⚽ Héctor Cuellar (GC)️ Ctz que deu Green pra gol contra. 🏆 | Eliminatórias da CONMEBOL – Rodada 15 📺 @sportv pic.twitter.com/1RjDmdJLCB — Futeboleiros (@futteboleiros) June 6, 2025

Colombie 0-0 Pérou

Venezuela 2-0 Bolivie

Buts : Cuéllar CSC (5e) et Rondón (30e)

