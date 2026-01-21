Le gouvernement allemand laissera sa fédération décider d’un boycott du Mondial

C’est l’heure du tour de table. Sur la question d’un boycott du Mondial américain à la suite des projets de Donald Trump d’annexer le Groenland, chacun y va de son avis. Si des élus britanniques sont allés dans ce sens, contrairement au ministère des Sports français, le gouvernement allemand préfère pour le moment botter en touche.

Dans un commentaire adressé par mail à l’AFP, la secrétaire d’État aux Sports allemande, Christiane Schenderlein, a affirmé que le gouvernement laissera le choix à la Fédération allemande et à la FIFA de boycotter ou non le Mondial : « Cette évaluation incombe donc aux fédérations concernées, en l’occurrence la DFB et la FIFA. Le gouvernement fédéral acceptera cette appréciation. »

« Le gouvernement fédéral respecte l’autonomie du sport, a poursuivi la ministre. Les décisions concernant la participation à de grands événements sportifs ou leur boycott relèvent exclusivement des fédérations sportives compétentes, et non du monde politique. »

Avec l’appui du peuple ?

Il faut dire qu’en Allemagne aussi, l’idée fait son bonhomme de chemin. Le député démocrate-chrétien Jürgen Hardt, membre du parti gouvernemental et porte-parole de son groupe parlementaire sur la politique extérieure, avait ainsi évoqué la possibilité d’un boycott le 16 janvier dernier : « L’annulation du tournoi ne serait envisagée qu’en dernier recours pour faire revenir le président Trump à la raison sur la question du Groenland », affirmait-il dans les colonnes du quotidien Bild.

Selon un sondage de l’institut Insa pour Bild, près de la moitié des Allemands (47%) approuverait d’ailleurs l’idée d’un boycott en cas d’annexion effective du Groenland par Washington. Un gros tiers (35%) y demeurerait toutefois opposé.

De toute manière, si c’est pour se faire sortir au premier tour…

