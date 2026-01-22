Le PSG perd sa place sur le podium des gros revenus

Ça ressemble déjà à une semaine noire. Ce jeudi, le cabinet de conseil et d’audit Deloitte a publié son classement des 20 clubs de football générant le plus de revenus pour la saison 2024-2025. Seul club français présent dans cette élite : le Paris Saint-Germain. Mais malgré sa domination sur le foot européen et mondial, le club parisien recule dans la hiérarchie, au point de descendre du podium.

Tiens, tiens, tiens, qui revoilà…

Si le Real Madrid conserve sa première position (1 161 millions d’euros), le FC Barcelone (974) bondit de la sixième à la deuxième place. Finalement, on a connu pire comme période de vaches maigres. Le Bayern Munich (860,6) suit en troisième position, gagnant deux places et donc laissant le PSG au quatrième rang (837 millions millions d’euros).

Les places cinq à dix sont occupées exclusivement par des clubs de Premier League : Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham et Chelsea. L’Olympique de Marseille, qui figurait encore à la 20ᵉ place l’an dernier en tant que deuxième représentant français, ne figure plus dans le classement cette saison.

Pour la première fois, les 20 clubs du classement ont franchi la barre des 12 milliards d’euros, enregistrant un revenu total de 12,4 milliards d’euros lors de la saison 2024-2025, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente.

La triste stat des clubs français en Ligue des champions