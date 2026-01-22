S’abonner au mag
Traité de nain, un ancien de l'OM déclenche une bagarre

Traité de nain, un ancien de l'OM déclenche une bagarre

Schtroumpf musclé. Ce mercredi soir, l’Atlético Mineiro défiait l’América pour le compte de la quatrième journée du championnat du Minas Gerais, l’un des traditionnels tournois d’État du Brésil. Un derby sans vainqueur (1-1), qui a tout de même eu son lot de tension. Et pour une fois, les joueurs n’y étaient pour rien. À la mi-temps, Jorge Sampaoli – entraîneur de l’Atlético Mineiro – et Alberto Valentim – son homologue de l’América – se sont effectivement pris le bec (pour un but de Hulk refusé pour hors-jeu), frisant ainsi les coups de poing et le ridicule.

La raison ? Valentim a tout simplement traité Sampaoli de nain, et mimé à plusieurs reprises une personne de petite taille. Pas de quoi plaire au robocop argentin, toujours aussi chauve et nerveux. Il a fallu l’intervention des joueurs pour calmer tout le monde à l’entrée du tunnel. Pour rappel : le nanisme est une anomalie caractérisée par une taille de plus de 20 % inférieure à la moyenne, d’après les dictionnaires Le Robert. Jorge Sampaoli mesure 1,70m, faites vos estimations.

Au passage, ça s’écrit Valentin et pas Valentim…

