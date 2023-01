Coupe du monde : L’Allemagne tape le Costa Rica pour du beurre et loupe les huitièmes

Buts : Gnabry (10e), Havertz (73e et 85e) et Füllkrug (89e) pour le Nationalelf // Tejeda (58e) et Vargas (70e) pour la Sele

Il y a des habitudes qui ne sont pas vraiment bonnes à prendre. Déjà éjectée du dernier Mondial avant les huitièmes, l’Allemagne récidive en 2022. Ce jeudi soir, les hommes d’Hansi Flick ont pourtant rempli leur part du contrat : à savoir s’imposer contre le Costa Rica (4-2). Problème pour le Nationalelf, la victoire du Japon dans l’autre rencontre de cette poule expédie les Allemands dans leur canapé pour suivre la suite de ce Mondial.

Neuer, comme un symbole

Au moment de pénétrer sur la pelouse de l’Al Bayt Stadium, Hansi Flick et ses ouailles le savent : seule une victoire leur permettrait de prolonger leur séjour dans le désert qatari, en espérant un résultat favorable dans l’autre rencontre de cette poule. Une mission, a priori, à la portée de Teutons qui demeurent pourtant la seule équipe du groupe E à ne pas encore avoir connu l’ivresse d’un succès dans ce Mondial. « Nous voulons tuer le match dès le début pour mettre la pression sur l’autre match », avait martelé le sélectionneur allemand avant de défier le Costa Rica. Message reçu par Thomas Müller et compagnie qui se précipitent vers les cages de Keylor Navas à peine le coup d’envoi donné par Stéphanie Frappart. Dix petites minutes plus tard, le portier parisien file déjà chercher son premier ballon au fond de ses filets à la suite d’un coup de casque de Serge Gnabry sur une galette de David Raum (1-0, 10e). Idéalement lancée, l’Allemagne insiste, mais bute sur Navas et sa défense. Pire, il faut même l’intervention de Manuel Neuer (42e), tout frais gardien comptant le plus d’apparitions en Coupe du monde, juste avant la pause pour permettre à son équipe de conserver cet avantage.

Et comme face au Japon, les hommes de Flick finissent par s’endormir. Plus prompt que les défenseurs allemands, Yeltsin Tejeda pousse le cuir au fond après une parade de Neuer et égalise (1-1, 58e). Revigoré par ce pion, le Costa Rica, par Juan Pablo Vargas, profite d’une sortie hasardeuse du portier du Bayern, pas vraiment irréprochable depuis le début de la compétition, pour doubler la mise (1-2, 70e). Sans doute mis au courant du succès japonais en train de se dessiner à quelques kilomètres de là, les Teutons décident alors de se rebiffer. À peine entré en jeu, Kai Havertz replace les siens à hauteur dans la foulée (2-2, 73e). L’attaquant de Chelsea s’offre même un doublé quelques minutes plus tard sur une jolie offrande de Gnabry (3-2, 85e). L’Allemagne jette alors toutes ses forces dans la bataille et fait le siège des buts gardés par Navas. Füllkrug s’offre finalement un ultime pion (4-2, 89e), le deuxième pour lui dans ce Mondial. Insuffisant toutefois pour des Allemands qui se contenteront de leur poste de télévision pour suivre la suite de cette Coupe du monde. Une mauvaise habitude pour eux, désormais.

Allemagne (4-2-3-1) : Neuer – Kimmich, Süle (Ginter, 90e), Rüdiger, Raum (Götze, 67e) – Gündoğan (Füllkrug, 55e) , Goretzka (Klostermann, 46e) – Gnabry, Musiala, Sané – Müller (Havertz, 67e). Sélectionneur : Hans-Dieter Flick.

Costa Rica (5-4-1) : Navas – Fuller (Bennette, 74e), Duarte, Waston, Vargas, Oviedo (Contreras, 90e) – Aguilera (Salas, 46e), Borges, Tejada (Wilson, 90e), Campbell – Venegas (Matarrita, 74e). Sélectionneur : Luis Fernando Suárez.