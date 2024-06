Pronostic Brésil Costa Rica : Analyse, cotes et prono du match de Copa América

Pour vibrer sur les belles affiches de l’Euro et de la Copa América, ZEbet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 50€ DIRECT à récupérer si vous déposez.

Pronostics Brésil – Costa Rica

Le Brésil largement favori

Le Brésil, vainqueur de la Copa América et finaliste malheureux en 2021, est l’un des grands favoris cette nouvelle l’édition 2024. Cependant, depuis son élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 contre la Croatie, la Seleção peine à retrouver sa forme. Fernando Diniz a pris les rênes en septembre dernier pour les qualifications au Mondial 2026. Malgré un début prometteur avec trois matchs sans défaite, l’équipe a ensuite subi trois revers consécutifs contre l’Uruguay, la Colombie et l’Argentine. Actuellement sixième au classement, elle ne devance la huitième place, non qualificative, que de deux petits points. Ces résultats ont entraîné le départ de Diniz. Sous la direction de Dorival Junior, le Brésil a montré des signes de redressement lors des matchs amicaux de mars, avec une victoire en Angleterre (0-1) et un match nul en Espagne (3-3). Cependant, malgré une victoire contre le Mexique (2-3), l’équipe a buté sur les États-Unis pour conclure sa préparation (1-1).

Le Costa Rica outsider

Le Costa Rica, éliminé dès la phase de groupes de la Copa América 2016, a par la suite manqué les deux dernières éditions. Depuis la Coupe du monde 2022, où ils n’ont pas réussi à sortir des poules, les coéquipiers de Joël Campbell, ont participé à la Gold Cup l’été dernier. En quarts de finale, ils n’ont pas réussi à surprendre le Mexique (0-2). Engagé également dans la Ligue des nations de la zone CONCACAF, le Costa Rica a malheureusement été éliminé par le Panama en quarts de finale (1-6 sur l’ensemble des matchs aller-retour). Lors des récents matchs de qualification pour la prochaine Coupe du monde, ils ont toutefois montré leur forme en battant aisément Saint-Kitts-et-Nevis (4-0) et Grenade (3-0).

Un effectif au complet pour le Brésil

Le Brésil tient offensivement des joueurs de grand calibre comme les Merengues : Vinícius Jr (qui n’a marqué que 3 buts sous le maillot jaune), Rodrygo (5 buts en 22 sélections), et Endrick (qui rejoindra le Real Madrid le 1er juillet). Ils peuvent également compter sur Raphinha (FC Barcelone). Au milieu de terrain, on retrouve les anciens Lyonnais Guimarães (Newcastle) et Paquetá (West Ham), susceptibles de composer l’entrejeu. En face, le Costa Rica doit désormais faire face à l’absence de son ancien gardien, Kaylor Navas (114 sélections), qui a pris sa retraite internationale. De plus, les piliers de la défense Oviedo (81 sélections) et Gonzalez (90 sélections), ainsi que le milieu Tejeda (78 sélections), sont également absents pour cette Copa América. En revanche, l’équipe peut compter sur le redoutable attaquant Campbell (139 sélections, 27 buts), de loin le joueur le plus expérimenté du groupe, aux côtés du capitaine Calvo (93 sélections, 11 buts).

Les compositions probables pour ce Brésil – Costa Rica :

Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos, Militão, Wendell – Paquetá, Bruno Guimarães, Douglas Luiz – Raphinha, Rodrygo, Vinícius Junior.

Costa Rica : Sequeira – Mitchell, Cascante, Calvo – Dosman (ou Taylor) Galo, Zamora (ou Aguilera), Lassiter – Alcocer, Zamora, Ugalde.

Le Brésil démarre parfaitement

Le Costa Rica n’a jamais battu le Brésil dans toute son histoire, et il est peu probable que cela change lors de leur prochain affrontement. Pour leur premier match dans la compétition, il est logique de s’attendre à une victoire assez aisée du Brésil contre une équipe considérée comme moins forte. Les Brésiliens pourront compter sur leurs talentueux attaquants tels que Vinícius et Rodrygo, qui ont réalisé une belle saison au Real Madrid.

