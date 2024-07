Pronostic Costa Rica Paraguay : Analyse, cotes et prono du match de Copa América 2024

Unibet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 100€ si vous déposez. Et nous, on vous donne nos pronostics Costa Rica Paraguay !

10€ sans déposer + 100€ sur votre 1er pari pour parier sur Costa Rica Paraguay

Le bonus Unibet est actuellement de 10€ sans déposer + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant chez SoFoot en utilisant le code SOFOOT !

En plus de 10€ offerts sans sortir ta CB, Unibet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 50€ en bonus.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Unibet avec le code SOFOOT.

Pronostics Costa Rica Paraguay

Vous pouvez par exemple utiliser votre pari gratuit de 10€ pour tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score exact : victoire Costa Rica : 2-1, 3-1 ou 4-1 » est coté à 10,50 chez Unibet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 100€ remboursés sur votre 1er pari perdant après dépôt.

► Profitez de 110€ de bonus chez Unibet en EXCLU (dont 10€ SANS DÉPÔT) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT.

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 95€ (105€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à votre 1er pari remboursé jusqu’à 100€ après dépôt.

Vous pouvez ensuite parier votre 1er pari remboursé après dépôt sur une cote plus faible :

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 2,02 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 202€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Plus de 1,5 but » est coté à 1,38 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 138€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

Un mince espoir pour le Costa Rica

Le Costa Rica a réalisé une belle entrée dans la compétition en obtenant un match nul 0-0 contre le Brésil. Néanmoins, le futur adversaire du Paraguay n’a pas réitéré cette performance lors de la deuxième journée des phases de groupes de la Copa América, s’inclinant lourdement face à la Colombie (3-0), l’actuel leader du groupe. Avant d’arriver aux États-Unis pour disputer cette Copa América, le Costa Rica s’est offert un très beau démarrage pour la prochaine édition de la Coupe du monde, en infligeant de lourdes défaites à des sélections moins connues du grand public comme Saint-Christophe-et-Nièves (4-0) et Grenade (3-0).

Un point espéré pour le Paraguay

Avant d’entamer sa dernière rencontre de la phase de poules, le Paraguay est déjà éliminé de la compétition après avoir récolté zéro point en deux matchs. Actuellement dernière du classement, l’équipe traverse une période difficile. Elle a subi une défaite serrée face à la Colombie lors du match d’ouverture (2-1), suivie d’une lourde défaite contre le Brésil, l’actuel deuxième du groupe qui s’est réveillé au pire moment pour les Uruguayens (1-4). Bien que la qualification soit désormais hors de portée, le Paraguay peut encore espérer terminer à la troisième place du groupe en cas de succès face au Costa Rica mais l’enjeu est moindre. De son côté, le Costa Rica visera la qualification pour le tour suivant.

Quelques absents pour le Costa Rica

Le Costa Rica doit désormais se passer de son ancien gardien vedette, Keylor Navas (114 sélections), qui a récemment pris sa retraite internationale. En plus de son absence, les défenseurs clés Oviedo (81 sélections) et Gonzalez (90 sélections), ainsi que le milieu de terrain Tejeda (78 sélections), ne participent pas à cette Copa América. Cependant, l’équipe peut toujours compter sur l’attaquant expérimenté Campbell (139 sélections, 27 buts), le joueur le plus capé du groupe. De son côté, le Paraguay devra composer sans Sanabria (Torino), l’ancien gardien Fernandez, et le défenseur Roberto Rojas (Vasco da Gama). Malgré ces absences, l’équipe peut s’appuyer sur l’attaquant d’expérience Almiron de Newcastle, présent pour disputer la compétition.

Les compositions probables pour ce Costa Rica – Paraguay :

Costa Rica : Sequeira – Mitchell, Vargas, Calvo – Quiros, Brenes, Galo, Mora (ou Lassiter) – Campbell, Ag. Zamora, Al. Zamora.

Paraguay : Acosta – Velasquez, Balbuena, Alderete, Acosta – Bobadilla, Benítez, Villasanti – Almiron, Bareiro (ou Barrios), Enciso.

Le Costa Rica vainqueur du Paraguay

Actuellement troisième de son groupe, le Costa Rica conserve un espoir de qualification pour le prochain tour. Cependant, son destin n’est pas entre ses mains : si le Brésil maintient sa position ou bat la Colombie, cela éliminerait les Costariciens. Malgré cela, le Costa Rica reste favori pour cette rencontre, face à une équipe qui a subi deux défaites consécutives dans la compétition. La sélection invitée pourrait l’emporter pour se donner une chance de rêver.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Costa Rica Paraguay

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Costa Rica – Paraguay sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Costa Rica Paraguay avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé de 120€ au lieu de 100€ en EXCLU avec Betclic et le code RDJ

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Costa Rica Paraguay détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Copa América : la Colombie tranquille face au Costa Rica, le Brésil se réveille contre le Paraguay