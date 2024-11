Pronostic Paraguay Argentine : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de Coupe du monde

L’Argentine en patronne face au Paraguay

Depuis plusieurs saisons, le Paraguay est sur le déclin. En effet, la Albirroja ne s’est plus qualifiée pour une compétition internationale, avec un quart de finale en Afrique du Sud. Lors de la dernière Copa América, Los Guaranies n’ont pas brillé avec 3 revers d’affilée contre la Colombie, le Brésil et le Costa Rica. Dans les éliminatoires pour le Mondial 2026, les protégés de Gustavo Alfaro ne sont que 9es, mais ont repris du poil de la bête lors des dernières rencontres avec deux nuls en déplacement contre l’Uruguay et l’Équateur, pour des succès contre le Brésil et le Venezuela. Pour poursuivre sur cette dynamique, le Paraguay compte sur Sanabria qui a déjà inscrit 3 réalisations, mais aussi Almiron ou Romero.

En face, l’Argentine reste sur deux victoires en Copa América et sur le titre mondial au Qatar 2022. Pour son retour dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la sélection entraînée par Scaloni a connu un faux pas face à la Colombie, revancharde après son échec en finale de la dernière Copa América. De nouveau tenu en échec par le Venezuela, l’Albiceleste a surclassé la Bolivie (6-0) avec un triplé de Lionel Messi. En tête de ce championnat, la sélection argentine compte actuellement 3 points de plus que la Colombie. Lionel Scaloni s’appuie sur un groupe assez classique avec Mac Allister, Paredes, De Paul, Álvarez, Messi, ou Lautaro Martinez. À noter que le sélectionneur argentin a convoqué 3 joueurs de Ligue 1, avec Rulli, Tagliafico et Balerdi. Intraitable, l’Argentine devrait poursuivre son beau parcours en s’imposant au Paraguay.

