Pronostic Argentine Paraguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026

L’Argentine fait le taf face au Paraguay

Championne du Monde 2022, l’Argentine tourne à plein régime depuis son titre. L’Albiceleste avait disputé 4 rencontres amicales face à des adversaires peu huppées avec des succès face au Panama, Curacao, l’Australie et l’Indonésie. Pour leurs débuts dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, les hommes de Lionel Scaloni ont fait le job le mois dernier face à l’Equateur (1-0) grâce à l’inévitable Messi et contre la Bolivie (0-3). Depuis sa victoire face à la France en finale, l’Argentine n’a plus encaissé le moindre but. Avec 6 points pris, l’Argentine partage déjà la tête de ce mini-championnat des éliminatoires avec le Brésil. Pour ce rassemblement, Scaloni a évidemment convoqué les Otamendi, Martinez, Tagliafico, Paredes, Fernandez, Mac Allister, Messi ou Lautaro Martinez. Blessé avec la Roma le week-end dernier, Paulo Dybala est encore forfait.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Paraguay n’a plus participé à une Coupe du Monde depuis 2010. Ce constat confirme la perte de vitesse de la Albirroja. 8e sur 10 des derniers éliminatoires pour le mondial, le Paraguay a remporté 1 seul de ses 7 dernier matchs, face à la modeste sélection du Nicaragua en amical (2-0). Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, la sélection dirigée par Daniel Garnero a concédé le match nul à domicile face au Pérou (0-0) avant de s’incliner face au Venezuela (1-0) qui fait partie des moins bonnes sélections du continent sud-américain. Les hommes forts de l’Albirroja sont Almiron de Newcastle (notamment buteur face au PSG), Balbuena passé notamment par West Ham ou Enciso de Brighton qui est actuellement blessé. Impressionnante, l’Argentine devrait poursuivre son parcours sans-faute lors de ces éliminatoires pour le Mondial face à un Paraguay en délicatesse.

► Le pari « Victoire Argentine sans concéder de but » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 180€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Argentine gagne de 2 buts ou plus » est coté à 1,71 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 171€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Argentine – Paraguay avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Argentine Paraguay encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Mondial 2030 : l'hypocrisie n'a pas de frontière