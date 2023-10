Leo Messi visé par le crachat d’un adversaire paraguayen

Niveau primaire-collège.

Décidément, pendant que Neymar recevait une boîte de pop-corn sur la tête à Cuiabá, Leo Messi s’est fait cracher dessus à Buenos Aires. Victorieuse du Paraguay ce vendredi au stade Monumental (1-0), l’Argentine n’a pas été particulièrement convaincante offensivement, et Lionel Scaloni s’est permis de faire entrer Messi à la 53e minute. Si la Pulga n’a pas aggravé le score en seconde période, elle a eu le mérite d’énerver Antonio Sanabria à dix minutes du coup de sifflet final. Alors que les deux semblent échanger, le septuple Ballon d’or se retourne pour se concentrer sur le jeu, et le joueur du Torino en profite pour lui cracher dans le dos.

QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023

Même si le Paraguayen est formé à la Masia, et a passé quelques saisons en Liga, Messi a fait mine de ne pas le connaître. « Je ne sais pas qui est ce type et je ne veux pas en faire toute une histoire, sinon il sera partout et deviendra un nom connu de tous », a-t-il commenté après la rencontre. Sanabria s’est, lui, défendu d’avoir craché sur le joueur de l’Inter Miami : « J’ai vu les images et on dirait que je lui crache dessus, mais non. Il est loin en plus. Ce qu’il se passe, c’est qu’à l’image, on ne voit que la vue de derrière et on dirait que je lui crache dessus. Mais c’est faux. Je démens totalement. »

Si Sanabria voulait jouer en MLS, c’est foutu.

