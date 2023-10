Neymar s’énerve après avoir reçu une boîte de pop-corn sur la tête

Ça lui a rappelé le Vélodrome !

Tenu en échec par le Venezuela dans la nuit de jeudi à vendredi (1-1), le Brésil a été en panne d’inspiration. Malgré sa passe décisive sur l’ouverture du score de Gabriel, Neymar n’a pas échappé à la bronca du public de l’Arena Pentanal de Cuiabá. À tel point qu’en rentrant aux vestiaires après le coup de sifflet final, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção a reçu sur la tête une boîte de pop-corn lancée depuis les travées. De quoi faire disjoncter l’ancien Parisien, qui s’est exprimé sur cet incident : « Ce supporter a lancé… Je n’ai même pas vu ce que c’était, je l’ai vu seulement quand il m’a touché, je suis devenu très nerveux, je condamne ce genre d’attitude, vous n’avez pas à le faire, c’est très mauvais pour le football, pour les êtres humains. »

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

« Un type qui fait ce genre de choses n’est pas un type éduqué, il ne pourra pas élever son fils de la meilleure façon possible. S’il se plaint autant, c’est lui qui aurait dû mieux s’entraîner et être sur le terrain, pas moi », a-t-il poursuivi, passablement remonté. C’était la première fois que ce stade, bâti pour le Mondial 2014, accueillait un match de l’équipe nationale, et le prix des places, particulièrement mirobolant, avait déjà beaucoup fait parler avant la rencontre. Ceci conjugué à la mauvaise prestation des locaux a accouché d’une ambiance tendue en fin de partie. « C’est très triste, je ne viens pas ici en vacances, encore moins pour me promener, je suis venu pour faire ce que j’aime le plus, soit jouer au football et défendre mon pays », a également commenté la star d’Al-Hilal.

Pas sûr que les Saoudiens achètent les supporters brésiliens pour les mettre dans leurs stades.

