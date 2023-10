Le Brésil frustré par le Venezuela, l’Argentine s’en sort face au Paraguay

Attention pour le Brésil, il n’y a que sept billets pour les dix pays d’Amérique du Sud !

Si l’Europe est encore occupée à se qualifier pour le prochain Euro, l’Amérique du Sud est déjà tournée vers le Mondial 2026. Dans la nuit de jeudi à vendredi, cinq matchs se sont joués pour le compte de la troisième journée de ces éliminatoires. À l’Arena Pantanal de Cuiabá, le Brésil n’a pu faire mieux qu’un match nul face au Venezuela. Si la Seleção a ouvert le score grâce à Gabriel, le but du défenseur d’Arsenal n’a pas suffi pour la mettre complètement à l’abri. En marquant en fin de match d’une sublime reprise acrobatique, Eduard Bello a permis à la Vinotinto d’arracher le point du nul (1-1).

🇻🇪 Quel but du Venezuela face au Brésil dans les dernières minutes du match ! #lequipeFOOT Le meilleur du foot international est à vivre sur L'Équipe 👉 https://t.co/ejCAlDkSw3 pic.twitter.com/eOAszrF3hJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 13, 2023

Face aux Paraguayens, l’Argentine a également dû se contenter de peu, c’est-à-dire d’une réalisation de Nicolás Otamendi dès la troisième minute de jeu, pour poursuivre son sans-faute dans cette campagne (1-0) et prendre les commandes de cette poule unique. À La Paz, l’Équateur a passé l’épaule au bout du bout, avec un but de Kevin Rodriguez à la 90e+6 minute, assassinant la Bolivie qui avait égalisé à dix minutes de la fin (1-2). Le plus beau match de la soirée a sûrement eu lieu à Barranquilla, où la Colombie recevait l’Uruguay. Après avoir mené deux fois au score, les Cafeteros ont vu Darwin Núñez offrir le point du nul à Celeste d’un penalty dans le temps additionnel (2-2). Enfin, le Chili a fait le boulot en fin de partie face à son voisin péruvien. Diego Valdés à un quart d’heure de la fin, puis un but contre son camp de Marcos López dans le temps additionnel ont permis à la Roja de s’imposer (2-0).

Il serait peut-être temps de revoir le Chili au Mondial.

Brésil 1-1 Venezuela

Buts : Gabriel (50e) pour la Seleção // Bello (85e) pour la Vinotinto.

Argentine 1-0 Paraguay

But : Otamendi (3e) pour l’Albiceleste.

Chili 2-0 Pérou

Buts : Valdés (74e) et López (90e+1, CSC) pour la Roja.

Bolivie 1-2 Equateur

Buts : Ramallo (83e) pour la Verde // Páez (45e) et Rodriguez (90e+6) pour la Tri.

Colombie 2-2 Uruguay

Buts : Rodríguez (35e) et Uribe (52e) pour les Cafeteros // Olivera (47e) et Núñez (90+1e, pen) pour la Celeste.

