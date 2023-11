Encore un match sud-américain troublé.

Juste après le match nul de qualifications à la Coupe du monde 2026 entre le Pérou et le Venezuela (1-1) ce mardi, une série d’incidents ont créer une escalade de tension entre les deux pays. Sur son compte Twitter, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Yvan Gil accuse son voisin de « séquestrer » ses joueurs : « Le gouvernement péruvien commet un nouvel acte arbitraire contre les Vénézuéliens en empêchant l’avion qui ramène l’équipe de faire le plein pour son vol. » Ce que dément les autorités aéroportuaires péruviennes, expliquant qu’il s’agissait de « problèmes techniques qui se produisent dans les aéroports ».

#Denuncia El Gobierno de Perú comete una nueva arbitrariedad contra los venezolanos, al impedir que el avión que trae de regreso a la @SeleVinotinto recargue el combustible para emprender el vuelo. El Gobierno de Perú aplica un secuestro, vengativo a nuestro equipo, que ha… — Yvan Gil (@yvangil) November 22, 2023

Au-delà de cette bataille des airs, les joueurs de la Vinotinto racontent aussi avoir été agressés par la police péruvienne à l’issue de la rencontre, alors qu’ils allaient échanger avec leurs supporters. « Ils m’ont frappé, a témoigné Nahuel Ferraresi, défenseur central vénézuélien, aux médias de la fédération. Nous sommes allés remercier les supporters à la fin du match et quand je vais pour lancer mon maillot, la police me stoppe. Ensuite d’autres se sont mis en colère et ils ont sorti leurs matraques pour nous frapper (…). Ils m’ont frappé deux fois et m’ont cassé un peu deux doigts, mais ce n’est pas une blessure grave. » Un récit qui correspond aux vidéos filmées par les supporters vénézuéliens.

#ENVIDEO | Policía de #Perú🇵🇪 agredió a la selección de fútbol de #Venezuela🇻🇪 al momento que se acercaron a saludar a los aficionados asistentes al partido por las #Eliminatorias2026 Varios futbolistas fueron a regalar sus camisetas cuando fueron empujados sin razón por los… pic.twitter.com/aeWd6phoBO — teleSUR TV (@teleSURtv) November 22, 2023

Décidément des problèmes avec la police.

Pronostic Pérou Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026