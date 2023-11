L’Égypte maîtrise la Sierra Leone

Les Pharaons fanfaronnent.

Deux sur deux pour l’Égypte dans ces qualifications à la Coupe du monde 2026. Trois jours après avoir écrasé Djibouti (6-0), Mohamed Salah et ses coéquipiers ont confirmé contre la Sierra Leone (0-2), une rencontre délocalisée au Liberia. Face à une formation rapidement réduite à dix après l’expulsion de Tyrese Fornah (38e) et même à neuf en toute fin de match (Abdul Jarju Kabia, 90e+9), les Égyptiens ont pu compter sur Trezeguet, en pleine forme et auteur d’un doublé (18e, 62e). Ce résultat permet à l’Égypte de conforter sa première place dans le groupe A de ces éliminatoires et d’engranger de la confiance à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations où un groupe piégeux (Mozambique, Ghana, Cap-Vert) l’attend.

BUUUUUT TREZEGUEEET ! 🇪🇬⚡️ Récupération haute, Mohamed Salah la donne à Mostafa qui sort une remise 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗜𝗡𝗛𝗘𝗦𝗤𝗨𝗘 pour Trezeguet qui ouvre le score. ⚽️😎 🇸🇱 Sierra Leone 0-1 Égypte 🇪🇬#SIEEGY | #QCDM2026 pic.twitter.com/pB2g6Wms7h — Onze Masr (@onzemasr) November 19, 2023

Dans le même temps, le Soudan, qui jouait à domicile, a surpris la République démocratique du Congo (1-0) en fin de match grâce à un CSC du malheureux Charles Pickel (79e) et prend ainsi provisoirement la tête du groupe B en attendant le déplacement du Sénégal au Togo mardi.

