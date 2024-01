Nuit de folie dans le groupe B, le Cap-Vert et l’Égypte qualifiés !

Mais quelle CAN les amis !

La CAN à peine remise de la retentissante défaite ivoirienne, le groupe B a offert un grand bouquet final. Sans leur guide Mohamed Salah, les Égyptiens devaient l’emporter face au Cap-Vert, déjà assuré de sa qualification, tandis que le Ghana n’avait lui non plus pas le droit à l’erreur face au Mozambique, qui pouvait encore créer la surprise. Les Black Stars sont les premiers à frapper grâce à Jordan Ayew sur penalty (1-0, 13e) quand, dans le même temps au stade Houphouët-Boigny, les Pharaons butent sur un Vozinha inspiré dans la cage cap-verdienne. Avec 12 tirs, les occasions ne manquent pas, mais l’inefficacité se paye cash, et Benchimol ouvre le score d’une belle action en pivot (1-0, 45e+1). À la pause, le Cap-Vert caracole en tête, devant le Ghana puis l’Égypte, plus que jamais sur la sellette.

Trezeguet fait son entrée au retour des vestiaires et métamorphose son équipe. Après une première occasion, le joueur de Trabzonspor marque et donne une bouffée d’oxygène aux siens (1-1, 50e). Il en faut cependant plus aux hommes de Rui Vitória, toujours troisièmes. Pourtant, au stade olympique Alassane-Ouattara, les Mambas donnent du fil à retordre au Ghana. Malmenés, les coéquipiers des frères Ayew trouvent néanmoins la faille, encore sur penalty, via le benjamin des deux frangins (2-0, 70e). Mais ce lundi soir, rien n’est écrit avant la fin. Volontaire et courageux, le Mozambique marque deux fois coup sur coup et égalise grâce à Geny Catamo sur peno lui aussi (2-1, 90e+1) et Reinildo (2-2, 90e+4). Quasiment au même moment, Mostafa Mohamed, d’un superbe lob, récompense l’Égypte de sa domination sans partage et assure la qualification aux Pharaons (2-1, 90e+3). Mais comme cette soirée est devenue irrationnelle, le Cap-Vert trouve les ressources pour égaliser à son tour par Bryan Texeira et rester invaincu (2-2, 90e+9). Si elle a perdu son gardien Mohamed El Shenawy dans les dernières secondes, l’Égypte verra les huitièmes, tout comme le Cap-Vert, premier. Le Ghana quant à lui est bien mal embarqué.

Ces résultats font les affaires de l’hôte de la compétition, puisque la Côte d’Ivoire est ce soir devant le Ghana dans la voie des troisièmes.

Mozambique 2-2 Ghana

Buts : Catamo (90e+1 SP) et Reinildo (90e+4) pour les Mambas // J.Ayew (13e SP et 70eSP) pour les Black Stars

Cap-Vert 2-2 Égypte

Buts : Benchimol (45e+1) et Bryan Texeira (90e+9) pour les Requins bleus // Trezeguet (50e) et Mohamed (90e+3) pour les Pharaons

Mohamed Salah, plaie d'Égypte ?