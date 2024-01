Les Ghanéens hués par les journalistes après leur élimination

Black Stars filantes.

Lundi soir face au Mozambique, le Ghana jouait sa dernière rencontre de la phase de groupes, mais aussi son avenir dans cette CAN 2023. À la 90e minute, les Black Stars menaient par deux buts d’avance mais se sont écroulés et ont concédé le nul, synonyme d’élimination. Après le match, la rencontre entre la délégation ghanéenne et les journalistes était très tendue.

This is 8 minutes of what unfolded at the mixed zone after Ghana’s draw. It entails how the players didn’t want to first go through the mixed zone before pressure from journalists forced them. In the end they were booed but not all players came out 🤔 pic.twitter.com/Q9y5ujXrI1

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) January 22, 2024