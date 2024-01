Le Cap-Vert s’offre le Mozambique et la première place de son groupe

Cap-Vert 3-0 Mozambique

Buts : Bebé (32e), R. Mendes (51e) & Pina (69e)

On ne laisse pas Bebé dans un coin.

Le Mozambique avait tenu en échec l’Égypte (et aurait d’ailleurs pu espérer mieux face aux Pharaons) lors de son entrée en lice (2-2). Malheureusement pour les Mambas, ils n’ont pas fait le poids face au Cap-Vert, dominateur pendant presque toute la rencontre et large vainqueur sous les 36°C degrés ressentis à Abidjan (3-0). Grâce à leurs deux victoires (la première contre le Ghana cinq jours plus tôt), les Requins bleus sont les premiers qualifiés en huitièmes de finale, une surprise quand on tire au sort l’Égypte et le Ghana.

Les Cap-Verdiens ont commencé le festival grâce à l’ancien de Manchester United Bebé, auteur à la 32e minute d’un coup franc juninhesque, à environ 45 mètres des buts mozambicains, qui a totalement fait paniquer le portier Hernâni Siluane (32e). Le break a été fait par l’ancien Lillois Ryan Mendes – d’ailleurs élu joueur du match – sur une énorme boulette d’Edmilson Dove (51e). Et parce qu’on garde le meilleur pour la fin : Kevin Lenini, milieu défensif du FK Krasnodar, a envoyé une superbe frappe de 35 mètres à la 69e.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #beINCAN2023 #CPVMOZ 👊 Le Cap-Vert pulvérise le Mozambique et se qualifie ! 🤩 Un coup franc de 45 mètres, un missile de 30 mètres… Ryan Mendes et les Requins Bleus ont fait très fort ! 😵 Le Mozambique a multiplié les boulettes…https://t.co/rgqtAMP4yH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 19, 2024

Gang de requins bleus.

