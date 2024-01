Sur le fil, le Cap-Vert élimine la Mauritanie

Cap-Vert 1-0 Mauritanie

But : Mendes (88e,SP) pour les Tubarões Azuls

Fin du rêve pour la Mauritanie.

C’est l’affiche surprise de ces huitièmes de finale de la CAN avec ce duel entre le Cap-Vert de Bébé et la Mauritanie du faiseur de miracles Amir Abdou. Le match démarre sur un tempo et un engagement élevés de la part des 22 acteurs, et c’est le Cap-Vert qui s’en tire le mieux. Ryan Mendes est dans tous les bons coups durant les 45 premières minutes (3e, 9e, 45e), mais n’arrive pas à conclure, tout comme Bébé (25e). En face, les Mourabitounes subissent, mais leur qualité technique leur permet de se créer quelques situations, alors que Bodda Mouhsine frôle le cadre sur coup franc (15e). Le rythme baisse durant le dernier quart d’heure, et les deux équipes se quittent dos à dos à la pause.

Au retour des vestiaires, Jovane Cabral force Babacar Niasse à intervenir (47e), tandis que les lusophones semblent prendre le dessus. Pourtant, la Mauritanie se procure ses meilleures occasions par la suite, par Aboubakary Koïta sur coup franc (57e), puis par Souleymane Anne, qui loupe une énorme opportunité (59e). La fin de match est toutefois à l’avantage des Requins bleus, qui poussent sur le but mauritanien, alors que Niasse repousse toutes les tentatives, notamment devant Garry Rodrigues (78e) puis Mendes sur corner (80e). Finalement, le match bascule sur une erreur de Yassin El Welly qui loupe sa tête en retrait. À peine entré en jeu, Benchimol intercepte la passe et se fait faucher par Niasse dans la surface. Ryan Mendes, meilleur Capverdien de la soirée, ne se fait pas prier et transforme l’offrande pour envoyer les siens en quarts de finale (1-0, 88e). Il ne se passera rien lors des 10 minutes de temps additionnel, à l’exception d’un nouveau coup franc dangereux de Koïta (90e+5).

Pour le Cap, tous les voyants sont au vert.

Cap-Vert (4-3-3) : Vozinha – Moreira (Semedo, 90e+4), Costa, Lopes, João Paulo – Pina, Monteiro, Duarte (Rocha Santos, 70e) – Mendes, Cabral (Benchimol, 85e), Bebé (Rodrigues, 70e). Entraîneur : Pedro Leitão Brito.

Mauritanie (4-4-1-1) : Niasse – Diaw, L. Ba, Houbeib, Keita (El Welly, 79e) – Tanjy (P. Ba, 66e), Gassama (Fofana, 35e), Mouhsine, Amar (Kamara, 66e) – Koïta – Anne (E. Ba, 79e). Entraîneur : Amir Abdou.

Amir Abdou, le faiseur de miracles