Pronostic Cap-Vert Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la CAN

Le Cap-Vert poursuit sa belle dynamique face à l’Afrique du Sud

Rien ni personne ne semble arrêter le Cap-Vert qui réalise presque un sans-faute dans cette CAN, d’abord tombeur du Ghana (1-2) lors de la première journée, puis du Mozambique sans trembler (3-0). Contre l’un des favoris au titre, l’Égypte, les Cap-Verdiens ont bien rivalisé et ont même pris un point (2-2) pour assurer leur première place du groupe. En huitièmes, les Requins bleus se sont fait peur, mais ont fini par battre la Mauritanie dans les derniers instants de la partie (1-1). On ne retrouve pas de « stars » dans cette équipe, mais quelques joueurs intéressants en club et depuis le début de la CAN, notamment le Toulousain Logan Costa en défense, qui attire l’œil de plusieurs écuries européennes. Notons aussi la présence de l’attaquant du Rayo Bebe, auteur contre le Mozambique d’un coup franc exceptionnel, mais aussi de l’expérimenté Ryan Mendes (ex-Lille) qui a déjà inscrit deux buts dans cette CAN.

► BONU EXCEPTIONNEL SUR LA CAN :

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour profiter d’une COTE DOUBLÉE sur la CAN chez ZEbet ⇐ ⇐

De l’autre côté, l’Afrique du Sud n’avait pas très bien démarré en s’inclinant d’entrée face au Mali (2-0), mais a bien réagi contre la Namibie (4-0) et la Tunisie (0-0) pour obtenir la 2e place du groupe. À la surprise générale, les Bafana Bafana ont sorti l’un des favoris pour la victoire finale en huitièmes, le Maroc (0-2), après une seconde mi-temps de dingue. Pourtant, dans cet effectif, on ne retrouve quasiment que des joueurs qui évoluent dans le bon championnat local, notamment les deux buteurs des huitièmes Mokoena (Mamelodi) et Makgopa (Orlando). Seul Percy Tau, buteur contre la Namibie, est passé par quelques bons clubs européens, notamment Brighton et en Belgique. Malgré l’exploit du tour précédent, les Africains du Sud avaient moins convaincu en poules, contrairement au Cap-Vert qui semble plus sûr de ses forces, et qui risque de passer.

► Le pari « Qualification : Cap Vert » est coté à 3,20 (au lieu de 1,60) chez ZEbet qui offre une cote DOUBLEE sur la CAN avec le code CANRDJ (100€ de gains supplémentaires maximum en paris gratuit).

► Profitez d’une cote doublée sur la CAN chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code CANRDJ lors de votre inscription.

– Vous avec le droit à une cote DOUBLEE sur votre 1er pari CAN

– La cote de votre pari passe de 3,20 au lieu de 1,60 !

– Misez par exemple 100€ que vous déposez sur ce pari et tentez de gagner 260€ (160€ en CASH + 100€ de paris gratuits retirés).

► Le pari « Victoire Cap Vert » est coté à 4,84 (au lieu de 2,42) chez ZEbet qui offre une cote DOUBLEE sur la CAN avec le code CANRDJ (100€ de gains supplémentaires maximum en paris gratuit).

► Profitez d’une cote doublée sur la CAN chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code CANRDJ lors de votre inscription.

– Vous avec le droit à une cote DOUBLEE sur votre 1er pari CAN

– La cote de votre pari passe de 4,84 au lieu de 2,42 !

– Misez par exemple 100€ que vous déposez sur ce pari et tentez de gagner 342€ (242€ en CASH + 100€ de paris gratuits retirés).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Cap-Vert – Afrique du Sud :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport*-*/

– 100€ de Freebets en bonus + 10€ sans déposer avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Cap-Vert Afrique du Sud détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Les joueurs sud-africains enfoncent le Maroc en célébrant comme CR7