L’Algérie éliminée de la CAN, la Mauritanie en huitièmes

Nouveau tremblement de terre à la CAN : l'Algérie est éliminée après sa défaite contre la Mauritanie (1-0), qui s'offre une qualification historique pour les huitièmes de finale.

Mauritanie 1-0 Algérie

But : Dellahi Yali (36e) pour les Mourabitounes

One, Two, Three, Viva la Mauritanie !

Dominatrice, mais dans l’incapacité de concrétiser, l’Algérie s’incline face à une valeureuse et héroïque Mauritanie (1-0). Une défaite cinglante pour les Fennecs, éliminés et bons derniers du groupe D. Les Mourabitounes obtiennent la première victoire de leur histoire en Coupe d’Afrique des nations, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Conscients de l’enjeu, les Algériens mettent d’emblée le pied sur le ballon. La bande d’Ounas – titulaire en lieu et place de Mahrez – se montre entreprenante et multiplie les offensives. C’est justement le Dogue qui se montre le plus menaçant. D’abord avec cette frappe excentrée repoussée par Niasse (18e), puis sur un centre à destination d’Aouar que l’ancien Lyonnais reprend d’une reprise qui passe un chouïa à côté (25e).

L’Algérie dramatique, la Mauritanie historique

Les Mourabitounes résistent et procèdent en transition rapide, profitant des largesses défensives algériennes. Et c’est justement en contre-attaque qu’ils se procurent leur première l’occasion, Anne prend sa chance, mais sa frappe est stoppée par Mandrea (36e). Dans la foulée, le portier algérien repousse le corner en direction de Gassama qui décoche une nouvelle flèche. Celle-ci est contrée, mais atterrit dans les pattes de Dellahi Yali qui ne tergiverse pas et ouvre la marque d’une reprise pied droit (1-0, 36e).

Sous anesthésie, les Fennecs sont bousculés par des Mauritaniens en pleine confiance, qui peuvent également compter sur leur dernier rempart – Niasse – auteur de deux sublimes parades devant Boudaoui (60e) puis devant Mandi (70e). L’Algérie pousse, la Mauritanie passe en formation tortue. Les minutes défilent, les vagues algériennes se multiplient, mais le bloc mauritanien ne rompt pas. Les hommes d’Amir Abdou sont mêmes proches de doubler la mise, Ba reprenant un centre de Kamara et voyant sa reprise échouer sur la barre transversale de Mandrea, complètement battu (84e). La fin de match est irrespirable pour les Mauritaniens. Et une nouvelle fois, Niasse s’érige en héros et écœure de nouveau Mandi (90e+6). Les Algériens ne s’en remettront pas et rentrent au pays, pour la deuxième fois consécutive.

Ça sent la fin de partie pour Djamel Belmadi.

Mauritanie (4-1-4-1) : Niasse – Diaw, Ba, Yali Dellahi (Houbeib, 66e), Keita – Gassama – Koita (Kamara, 82e), Mouhsine, Thiam (Ba, 82e), Amar (Camara, 81e) – Anne (Fofana, 71e). Entraîneur : Amir Abdou.

Algérie (3-1-4-2) : Mandrea – Mandi, Atal (Van Den Kerkhof, 80e), Tougai – Aït Nouri – Ounas (Belaïli, 62e), Boudaoui (Bentaleb, 62e), Aouar (Mahrez, 46e), Zerrouki – Bounedjah, Amoura (Slimani, 69e). Entraîneur : Djamel Belmadi.

