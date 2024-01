L’Angola punit la Mauritanie dans un match épique

Mauritanie 2-3 Angola

Buts : Bouna Amar (43e) et Koita (58e) pour les Mourabitounes // Gelson Dala (30e et 50e) et Gilberto (53e) pour les Palancas Negras

Une orgie romaine.

Au stade de la paix de Bouaké, la Mauritanie et l’Angola ont fait l’amour à la pelota, offrant aux téléspectateurs neutres le meilleur match de la CAN 2023, à ce jour. Dans l’affaire, c’est l’Angola qui s’est rapproché des huitièmes de finale, en décrochant sa première victoire dans la compétition depuis 2012 (2-3).

Rapidement, les deux nations se rendent coup pour coup, les actions chaudes fusant d’un but à l’autre. Babacar Niasse sort sa meilleure manchette sur une frappe puissante de Mabululu (13e), signe que le pressing des Antilopes noires est intéressant. Si Pape Ibnou Ba a la meilleure occasion en faveur des Mourabitounes, mais perd son face-à-face, c’est Gelson Dala qui fait mouche sur un geste acrobatique smashé, qui rentre avec l’aide du rebond, à la suite d’un corner (0-1, 30e). L’égalisation tombe dans la foulée, à la suite d’un festival de Sidi Bouna Amar qui régale en solo pour son premier pion en sélection : passement de jambes, crochet puis frappe du gauche en rentrant dans la surface (1-1, 43e). Neblú évite aux Angolais de prendre l’eau sur l’engagement, avant que Gilberto ne dégomme un satellite russe, en position idéale, à la suite d’un tir repoussé dans ses pieds (45e+1).

Au retour des vestiaires, Gelson Dala brille avec une finition en pichenette, après avoir traversé la moitié de terrain mauritanienne d’une traite (1-2, 50e). Gilberto profite, lui, des errements défensifs des joueurs d’Ali Abdou, en se jouant du remplaçant d’Aly Abeid (1-3, 53e). Alors, sans prévenir, Aboubakary Koita choisit de redonner espoir aux siens avec une sacoche lointaine et soudaine, flashée à plus de 100 km/h (2-3, 58e). Les Mourabitounes n’auront jamais baissé les bras, mais Neblú veille sur sa ligne (72e).

Quasiment éliminée, la Mauritanie devra sortir le grand jeu contre une Algérie dos au mur. L’Angola est en tête, à la différence de buts, devant le Burkina Faso.

Mauritanie (4-3-3) : Niasse – Keita, El Abd, L. Ba, Abeid (Diaw, 46e) – Gassama, G. Fofana (A. Kamara, 59e), Mouhsine – Bouna Amar (Tanjy, 81e), P. I. Ba (Doukara, 59e), Koita. Sélectionneur : Amir Abdou.

Angola (4-2-3-1) : Neblú – Afonso, Gaspar, Buatu-Mananga, Fortuna – Fredy (Quinito, 86e), Show – Gilberto (Z. Luvumbo, 78e), Gelson Dala (Estrela, 86e), Zini (Keliano, 61e) – Mabululu. Sélectionneur : Pedro Gonçalves.

