Gérone autorisé à jouer la Ligue des champions dans son stade

Montivili et merveilles.

Pour la première fois de son histoire, Gérone disputera la Coupe d’Europe la saison prochaine après son incroyable exercice 2023-2024. Ce sera même la Ligue des champions pour le petit club catalan, qui a reçu une bonne nouvelle de la part de l’UEFA : son stade de Montilivi va pouvoir accueillir les rencontres européennes contre le Bayern Munich, Manchester City et compagnie. D’après Marca, le club catalan investira près d’un million d’euros pour moderniser l’infrastructure afin de répondre aux exigences de l’instance européenne. L’espace presse sera notamment agrandi et un accès indépendant pour les supporters rivaux sera aménagé.

Montilivi acollirà els partits de Champions L’organisme europeu ha validat les reformes proposades pel Club que faran que l’estadi reuneixi els requisits sol·licitats. — Girona FC (@GironaFC) May 10, 2024

Dans un communiqué, Gérone précise que les modalités seront connues plus tard, « en tenant compte de la réduction de la capacité du stade en raison de l’impossibilité d’utiliser les tribunes supérieures ». L’arène catalane devrait donc pouvoir accueillir un peu plus de 9 000 fans, soit plus de la moitié de sa capacité réelle (13 500 places). « Je n’envisage pas d’autre endroit que Montilivi pour jouer la Ligue des champions », avait récemment assuré l’entraîneur, Míchel, qui a été exaucé et pourra donc diriger au moins quatre matchs de la phase de classement à la maison.

Et maintenant, au tour de Francis-Le Blé ?