Kévin Gameiro va quitter Strasbourg

Ce n’est qu’un au revoir.

Entre Kévin Gameiro et le RC Strasbourg, c’est bientôt fini. Ce vendredi, l’attaquant de 37 ans a annoncé son départ du club alsacien en conférence de presse. Avant le derby de ce week-end face au rival messin, l’ancien Lorientais est apparu en larmes devant les journalistes : « Dimanche, ce sera mon dernier match à la Meinau avec le Racing. C’est avec beaucoup d’émotions que je fais cette annonce. Je ne pensais pas pleurer. Ce club m’a vu grandir, m’a permis de m’exprimer au plus haut niveau. Je veux remercier toutes les personnes au club qui ont croisé ma route. Je veux aussi remercier les supporters qui m’ont donné tant d’amour. Strasbourg restera toujours dans mon cœur. »

Kevin Gameiro est en larmes à l’annonce de son départ du Racing #Racing #Gameiro pic.twitter.com/9G9TinXlQy — France Bleu Alsace (@bleualsace) May 10, 2024

Formé au RCSA, Kévin Gameiro était revenu dans le club de ses débuts en 2021, après des passages par l’Atlético, Séville et le PSG. Le natif de Senlis a disputé 169 matchs avec Strasbourg et inscrit 43 buts. Son coach Patrick Vieira a dit tout le bien qu’il pensait de son vétéran : « J’espère que les jeunes joueurs du groupe ont pris un peu de lui pour faire une grande carrière. On peut remercier Kevin pour les années qu’il a passées ici. » La légende de la Meinau a par ailleurs précisé qu’il pourrait se laisser tenter par une dernière aventure à l’étranger.

Ce sont les pays du Golfe qui s’en frottent les mains.