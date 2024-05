Brandao rejoint le staff du club de N'Golo Kanté en Belgique

Kamoulox.

Depuis sa retraite en 2018, Brandão a laissé un grand vide dans le cœur des fans de football. Heureusement, ses plus grands aficionados auront l’occasion de le suivre dès la saison prochaine en troisième division belge. Le Royal Excelsior Virton a en effet officialisé ce vendredi l’arrivée du Brésilien dans le staff de l’équipe, où il occupera le poste d’entraîneur adjoint. Actuellement onzième de D3, l’équipe gaumaise appartient à un autre personnage bien connu du football français, puisque c’est N’Golo Kanté qui avait racheté la totalité des parts du club en juin 2023.

L’ancien Marseillais, qui a passé ses diplômes d’entraîneur au Brésil, était venu visiter les installations du club en mars dernier et avait déjà arrangé sa future arrivée. « Brandao aurait pu choisir un club plus huppé pour parfaire sa formation, mais il sait qu’à Virton, il aura des responsabilités et de l’autonomie, avait à l’époque expliqué Jérôme Arpinon, l’entraîneur de l’Excel. La venue d’une personne aussi connue représente une réelle plus-value pour notre projet, et on a besoin d’un gars comme lui pour faire progresser nos attaquants et pour rappeler aux joueurs quelles sont les exigences à respecter et les sacrifices à faire pour évoluer au haut niveau . »

Evaeverson Lemos da Silva dit Brandão rejoint le staff d'Arpinon Avec plus de 170 buts en professionnel, l’ancien joueur de l’OM, Saint-Etienne ou encore du Shakhtar Donetsk va apporter toute son expérience au groupe en tant qu’entraineur adjoint Bienvenue en Gaume 🟢⚪️🟢 pic.twitter.com/4zFvqlTdIq — Royal Excelsior Virton (@excelsiorvirton) May 10, 2024

Un coach qui pourra apprendre aux attaquants à mettre leurs meilleurs coups de tête, que ça soit sur le terrain ou sur le chemin des vestiaires.