Deux anciens Marseillais proposent leurs services à l'OM

Tout le monde veut prendre sa place.

Alors que le départ de Gennaro Gattuso devrait bientôt être officialisé et que son successeur devrait être Jean-Louis Gasset, deux anciens de la maison ont proposé leurs services sur leurs réseaux sociaux avant même que l’OM ne communique : Joey Barton et Brandão. Le Brésilien n’a jamais caché son envie de devenir un jour l’entraîneur de Marseille. Il a même raconté avoir rencontré le président Pablo Longoria pour discuter de cette opportunité au début de la saison. Il faut dire que l’ancien attaquant ne dispose pas d’une grande expérience, lui qui a entraîné les U17 de Londrina, club de seconde division brésilienne, avant de devenir adjoint de l’équipe première.

Si on peut l’imaginer plus provocateur que sérieux, Barton ne s’est pas non plus construit un CV très solide jusque-là. À 42 ans, le copain de Zlatan Ibrahimović compte tout de même deux expériences plutôt réussies en Angleterre en D3 anglaise, sur les bancs de Fleetwood Town (2018-2021) et Bristol (2021-2023).

Au bon moment, des opportunités se présenteront et je serai prêt à relever de nouveaux défis. 🙏🏽👊🏽 #CoachBrandao pic.twitter.com/YnwWxTXGwd — BRANDÃO (@brandaofficiall) February 19, 2024

Je suis prêt 💙 https://t.co/wkcOwSCKGa — 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) February 19, 2024

Pour l’expérience, Jean-Louis Gasset a un temps d’avance sur ces deux drôles de concurrents.

