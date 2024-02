Brandão s’est entretenu avec Pablo Longoria pour le poste d’entraîneur de l’OM

Tremble, Gattuso !

À l’occasion du barrage de Ligue Europa entre le Shakhtar et l’OM (jeudi 18h45 à Hambourg), « deux clubs très importants » pour lui, Brandão s’est livré dans les colonnes de Ouest-France, Outre son succès en Coupe de la Ligue 2012, dernier trophée à rejoindre l’armoire des Phocéens, ou encore les railleries autour de son accent, l’ancien buteur olympien (2009-2012) en profite également pour réaffirmer son envie de se retrouver sur un banc. Diplôme d’entraîneur en poche et devenu entraîneur des U17 de Londrina puis adjoint de l’équipe professionnelle, la légende du Vélodrome avait offert ses services au club phocéen, alors en crise en début de saison.

S’il doit toujours s’occuper de son exploitation agricole au Brésil, Brandão reste aujourd’hui à l’affût de toute opportunité et réaffirme son envie de diriger une équipe : « Je regarde tous les matchs, en France, au Brésil, j’observe les différents entraîneurs. J’attends de trouver quelque chose, en Europe ou ailleurs. » Même si aujourd’hui, il n’y a selon lui « rien de concret », il a tout de même fait le voyage en France pour rencontrer le président de l’OM Pablo Longoria et le directeur général Stéphane Tessier : « Je leur ai dit que j’étais motivé pour travailler d’abord avec les jeunes. Un jour, on va commencer ! »

Tant qu’il ne croise pas Thiago Motta dans un couloir.

