Brandão revient sur son coup de tête à Thiago Motta

Dépression post-agression.

Dans une interview accordée à Colinterview, Brandão, est revenue sur la période qui a suivi son coup de tête à Thiago Motta, à l’issue du match entre le PSG et Bastia, le 16 août 2014, alors qu’il évoluait avec le club corse. Suite à ce coup de tête, le milieu s’en était sorti avec une fracture du nez et Brandão avait écopé de six mois de suspension par la LFP, cinq mois de prison avec sursis en appel et 20.000 euros d’amende.

Neuf ans après les faits, le Brésilien explique avoir traversé une période compliquée due à sa suspension et à l’impact de cette affaire sur son image. « C’était un moment très dur parce que j’ai été suspendu six mois. J’ai subi une dépression. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c’est de rester six mois sans jouer. C’est compliqué. Mais la vie continue. Aujourd’hui, toutes ces histoires sont derrière moi, mais sur le moment ça a été difficile, car tout le monde pense que je suis comme ça alors qu’au quotidien, je suis quelqu’un qui travaille beaucoup, quelqu’un qui mouille le maillot, qui sourit. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu’un qui veut donner du positif aux autres », a-t-il expliqué. L’attaquant brésilien, passé par l’OM, Saint-Etienne et Bastia, a aujourd’hui 43 ans et a passé ses diplômes pour devenir entraîneur. Il espère avoir une opportunité en France.

En espérant qu’il apprenne à ses futurs joueurs à ne pas avoir ce type de comportement.

