Albert Riera compare la défaite de Bordeaux à celle de Manchester City face au Real Madrid

Comparaison n’est pas raison.

La défaite à domicile face aux Bastiais (2-3) la semaine dernière a fait mal aux Girondins, qui voient leurs chances de disputer d’hypothétiques barrages se réduire journée après journée. Présent en conférence de presse ce jeudi, le coach Albert Riera voulait tout de même retenir du positif dans le marasme bordelais : « Si on perd, je veux qu’on perde comme ça. Parce qu’en dehors des buts concédés en première mi-temps, on a fait 27 minutes très bien avec des récupérations du ballon à la perte très bien. »

Le globe-moqueur de la Ligue 2 est allé jusqu’à comparer la domination de son équipe à celle de Manchester City face au Real Madrid ce mercredi : « Dix corners pour nous, zéro pour eux. Plus de 500 passes réussies… On a fait plus que Manchester City hier contre le Real Madrid ! Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. C’est vrai qu’on a perdu, et que City a perdu. Mais je veux être cette équipe-là. Être meilleur que l’adversaire. » Mais le trophée de champion de la possession ne suffira pas aux Bordelais, largués à la 13e place au classement, et le technicien bordelais a tout de même précisé qu’il n’était pas question de comparer de la Ligue des champions à de la Ligue 2.

Au moins, on ne s’ennuie jamais dans les conf’ de Pep Riera.

