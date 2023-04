Bordeaux éteint Bastia

Bordeaux 2-0 Bastia

Buts : Maja (37e SP) et Fransérgio (48e)

Expulsions : Bokele (90e) pour les Girondins // Alfarela (90e) pour le Sporting

Coup de froid sur la hype bastiaise.

Fort de ses six matchs d’affilée sans défaite et de son succès marquant contre Sochaux samedi dernier (3-2), le Sporting paraissait en mesure de mettre son grain de sel dans la lutte pour la montée. Encore fallait-il, ce samedi après-midi, ramener un résultat positif de Bordeaux (concurrent direct, et dauphin du Havre). Les hommes de Régis Brouard n’y sont pas parvenus, concédant un revers somme toute assez logique (2-0). Dominateurs de bout en bout et surtout menaçants grâce aux incursions des virevoltants Dilane Bakwa ou Alexi Pitu sur les ailes, les Girondins ont débloqué le tableau d’affichage peu de temps avant la mi-temps par l’intermédiaire de Josh Maja : déséquilibré par Abdoulaye Ndiaye, l’Anglais a obtenu un penalty qu’il s’est chargé lui-même de transformer en glissant le ballon sous le ventre de Johny Placide (1-0, 37e).

Après une fin de match houleuse l'essentiel est là, face à Bastia, Bordeaux prend : 3⃣ points 0⃣ but Et garde sa seconde place ! 😍👊 [2⃣-0⃣] #FCGBSCB pic.twitter.com/AHTRI8sKvs — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 8, 2023

Les Marine et Blanc avaient fait le plus dur, même s’ils restaient alors à portée de tir des Corses. Cela n’a toutefois pas duré longtemps : déjà buteur à Guingamp en début de semaine (0-1), Fransérgio s’est projeté avec à-propos dans la surface bastiaise pour reprendre victorieusement un centre à ras de terre de Bakwa (2-0, 48e). Le SCB a eu beau terminer la rencontre avec quatre attaquants sur le pré à la suite des entrées en jeu de Benjamin Santelli et Migouel Alfarela (62e), le vent de révolte tant espéré ne s’est jamais levé. La fin de match a malgré tout été électrique, et les bancs se sont frictionnés. Au point qu’Alfarela et Malcom Bokele, qui se sont accrochés, ont été expulsés (90e). Pas de quoi déstabiliser le FCGB, qui consolide sa deuxième place et met la pression sur ses poursuivants directs.

Respectivement en déplacement à Pau et Niort, Metz (3e) et Sochaux (4e) n’auront donc pas vraiment le droit à l’erreur s’ils veulent rester dans le sillage des Bordelais.

Bordeaux (4-3-3) : Poussin – Bokele, Gregersen, Barbet, Nsimba – Fransérgio (Lacoux, 86e), Ignatenko, Mwanga – Bakwa (Davitashvili, 71e), Maja (Badji, 78e), Pitu (Delaurier-Chaubet, 78e). Entraîneur : David Guion.

Bastia (3-4-2-1) : Placide – Guidi, Ndiaye, Kaïboué (Roncaglia, 84e) – Van den Kerkhove, Ducrocq, Salles-Lamonge (Alfarela, 62e), Bonhert (Tavares, 62e) – Vincent (Santelli, 62e), Djoco – Magri. Entraîneur : Régis Brouard.