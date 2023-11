Pronostic Bastia Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia accroche Bordeaux

Cette affiche entre Bordeaux et Bastia met aux prises deux formations qui ont réussi une très bonne saison l’an passé, mais qui sont en difficultés désormais. En effet, les Girondins furent tout proche de monter tandis que les Corses ont fini en 4e position, un peu plus loin du trio de tête. Le début de saison du Sporting est décevant avec une 14e place au classement avec seulement 3 points d’avance sur le 1er relégable. Mais après avoir vécu un passage compliqué avec notamment 4 défaites de rang, Bastia semble avoir relevé la tête lors des dernières rencontres. Invaincu lors des 3 dernières journées, les Bastiais se sont imposés à domicile contre Annecy (2-1) et ont partagé les points avec Rodez (1-1) et Guingamp (0-0). A Furiani, la formation corse est toujours difficile à bouger malgré deux revers concédés face à Laval et Pau.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Bordeaux est la grosse déception de cette entame de saison. Annoncé comme le grand favori de Ligue 2, le club girondin se trouve à la 15e place avec seulement 2 points de plus que le 1er relégable. Cette mauvaise passe a poussé le club à se séparer de David Guion et de le remplacer par Albert Riera. Le coach espagnol tente de relancer les Girondins. Pour sa première sur le banc, ses hommes se sont inclinés contre Angers (2-0). Le week-end dernier, les Girondins retrouvaient Rodez dans un match aux allures de revanche suite aux événements de la saison passée. Parfaitement rentrés dans leur match, les Bordelais ont mené de 2 buts avant de se faire rejoindre par Rodez (2-2). En fin de rencontre, Ellis a craqué en assénant un coup de tête à un Ruthénois et a logiquement été expulsé. L’attaquant bordelais sera donc absent pour ce déplacement à Bastia. Au rayon des bonnes nouvelles, Weissbeck, décevant depuis son arrivée, a marqué un très beau but contre Rodez, ce qui pourrait être le déclic tant attendu. Dans cette affiche entre deux déceptions, Bastia pourrait se montrer comme souvent solide à domicile pour accrocher au moins le point du nul face à Bordeaux qui reste sur 2 défaites en déplacement.

► Le pari « Victoire Bastia ou match nul » est coté à 1,61 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 161€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,75 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 175€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « match nul » est coté à 3,08 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 308€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bastia – Bordeaux avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bastia Bordeaux encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

La rencontre Bordeaux-Bastia entachée d’une affaire de racisme