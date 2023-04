De nouveau dauphin, Bordeaux s’impose à Guingamp

Guingamp 0-1 Bordeaux

But : Fransergio (21e)

Gros rythme, en haut du tableau de Ligue 2.

Après les victoires de Metz ou Le Havre, les Girondins de Bordeaux se sont eux aussi imposés à Guingamp ce lundi soir en clôture de la 29e journée de deuxième division. Un succès acquis sur la plus courte des marges grâce à un but de Fransergio marqué au bout d’une grosse vingtaine de minutes, Maja profitant d’une erreur d’Eboa Eboa pour récupérer le cuir, puis servir son coéquipier, et qui permet aux visiteurs de reprendre leur place de dauphin avec deux points d’avance sur les Grenats.

Le résultat n’est pas volé, les Bretons n’ayant pas eu beaucoup d’occasions franches malgré une belle combativité et deux opportunités plutôt sérieuses dans le dernier quart d’heure (la première sauvée par Barbet, l’autre par Poussin). Le candidat à la montée a même touché le poteau via Badji, dans le temps additionnel. Inférieurs à leurs adversaires, les locaux s’engluent donc dans le ventre mou du classement en dixième position avec cette courte défaite. Mais en cadrant une seule frappe, difficile d’espérer mieux.

Six rencontres que l’EAG n’était pas resté muet, d’ailleurs !

Guingamp (4-4-2) : Basilio – Sivis (Tchimbembé, 86e), Gomis, Eboa Eboa, Gaudin – Livolant, Muyumba (Barthelmé, 71e), Louiserre (Manceau, 86e), Picard (Courtet, 71e) – El-Ouazzani (Siwe, 80e), Guillaume. Entraîneur : Dumont.

Bordeaux (4-3-3) : Poussin – Bokele, Gregersen, Barbet, Nsimba – Fransergio (Lacoux, 86e), Ignatenko, Mwanga – Bakwa (Michelin, 86e), Maja (Badji, 71e), Pitu (Davitashvili, 71e). Entraîneur : Guion.