Pronostic Guingamp Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp freine encore Bordeaux

En clôture de la 29e journée de Ligue 2, Guingamp reçoit Bordeaux. La formation bretonne ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison puisqu’elle occupe la 9e place, mais elle doit tout de même prendre encore quelques points puisqu’elle ne compte que 7 unités d’avance sur la relégation. Ambitieux et intéressant en début de saison, le club guingampais a connu un long passage à vide fatal qui ne lui a pas permis de se mêler à la lutte pour la montée à la Ligue 1. Depuis quelques semaines, l’En Avant s’est relancé en s’imposant sur la pelouse du Paris FC (1-2) et en enchaînant contre Dijon (2-0). Lors de la dernière journée, Guingamp est allé chercher un bon nul à Annecy (1-1). De retour au Roudourou, Guingamp espère décrocher une victoire de prestige face à une équipe bordelaise qui vise la montée en Ligue 1. Pour parvenir à ses fins, Stéphane Dumont compte notamment sur son capitaine Livolant et sur son duo d’attaque El Ouazzani – Guillaume.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Relégué au printemps dernier, Bordeaux s’est parfaitement adapté à la Ligue 2. En effet, le club girondin est en course pour monter en Ligue 1 avec une 2e place à l’orée de cette journée, malgré la pression de Sochaux et du FC Metz. Avec 1 seul point d’avance sur le club doubiste et 2 sur les Lorrains qui jouent samedi, les Bordelais sont conscients qu’ils ne peuvent pas se permettre de faux-pas. Tenus successivement en échec par St Etienne (1-1) et Sochaux (1-1), les Girondins ont repris leur marche en avant lors de la dernière journée en dominant le Nîmes Olympique (1-0) grâce à une réalisation de Josh Maja. Ce but devrait faire le plus grand bien au Nigérian qui n’avait plus marqué depuis plusieurs journées. Entre une équipe de Guingamp qui va mieux et une formation de Bordeaux qui ne perd plus mais fait trop de nul, on pourrait voir les 2 équipes se neutraliser comme à l’aller (1-1).

► Le pari « Match nul » est coté à 3,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 320€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Guingamp – Bordeaux :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Guingamp Bordeaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Quand un joueur bordelais souhaitait se lancer dans le cinéma