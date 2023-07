Les Girondins enrôle l’un de ses bourreaux de la saison passée

Après avoir frustré les Girondins…

En août dernier, Bordeaux subissait sa première défaite de la saison face à l’En Avant Guingamp. Au Matmut Atlantique, Jérémy Livolant ouvrait le score sans que le tableau d’affichage n’évolue par la suite. Près d’un an plus tard, le Breton quitte son club formateur pour s’engager avec les Girondins. À 25 ans, le capitaine de la formation armoricaine saute le pas en allant vers le club au scapulaire, bien décidé à remonter en Ligue 1 après avoir raté l’ascenseur de peu.

IL EST LÀ ! 👀🔵⚪ Jérémy Livolant s'est officiellement engagé avec les Marine et Blanc ! Bienvenue Jérémy ! ➡ https://t.co/cKcpPCo2Br pic.twitter.com/MgPQxlyDbO — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 27, 2023

À un an de la fin de son contrat, l’EA Guingamp a fait savoir, ce jeudi, que Jérémy Livolant disposait d’un bon de sortie. Il s’est ainsi engagé avec Bordeaux pour les trois prochaines saisons. Si l’AS Saint-Étienne a longtemps envisagé son arrivée, le président exécutif Jean-François Soucasse avait dernièrement fermé la porte dans les colonnes du Progrès : « Nous n’étions pas disposés à investir ce montant-là pour recruter ce joueur-là. Livolant, je ne veux pas en faire un sujet parce que des Livolant en ce moment on doit en avoir cinq, six ou sept sur les dossiers en cours. »

Dans la bagarre pour la montée, 1-0 pour Bordeaux.

