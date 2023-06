Bordeaux, cauchemar en carafe

Cette soirée du vendredi 2 juin s’annonçait radieuse, du côté de Bordeaux. Le soleil berçait la capitale aquitaine de ses 28 degrés, les orages annoncés avaient battu en retraite… Et dès 18h, le parvis du MATMUT Atlantique était bien garni pour la rencontre qui allait débuter près de trois heures plus tard : un Bordeaux-Rodez qui était sur toutes les lèvres depuis une semaine et un dernier acte de la saison qui offrait de multiples scénarios, mais que seul celui ramenant les Girondins en Ligue 1 était coincé dans le crâne des 42 000 supporters venus soutenir les leurs. Malheureusement, le schéma qui a finalement lieu n’avait été imaginé par personne. Et surtout pas par Madeleine, qui faisait partie de ses milliers de bordelais présents très tôt devant le stade qu’elle appelle « René-Gallice » (comme tous les habitués du Virage Sud, la tribune occupée par les les Ultramarines qu’elle fréquente assidûment sans être membre du principal groupe de supporters bordelais). « La soirée a très bien commencé, il y avait une énorme ambiance et c’était génial, commente après coup la jeune supportrice, avant de se lancer dans un slam. Sur le parvis du stade avant le match, c’était hyper bon enfant. Il y avait plein de familles, on a vu arriver le car des joueurs accueilli par des fumigènes. Ca partait bien, il faisait beau. »

Une ambiance « extraordinaire » avant le but de Rodez

Dans le stade, à quelques minutes du début de la rencontre, l’ambiance monte d’un cran. Chauffé à blanc par un leader des Utramarines placé dans le rond central, les quatre tribunes du MATMUT donnent de la voix comme jamais. Si bien que jusqu’en tribune de presse, on ne s’entend pas parler. Du jamais vu dans le stade qu’occupent les Girondins depuis 2015. Après un tifo à la hauteur de l’événement envoyé par les Ultramarines, la rencontre débute et l’ambiance augmente encore d’un niveau. Corentin, membre des Marine-et-Blanc d’Île-de-France (l’asso des supporters franciliens des Girondins, qui fêtait son 500e déplacement), témoigne : « Il y avait une ambiance extraordinaire avant le but de Rodez, ça prenait aux tripes. C’était plus fort que lors du match d’inauguration du stade, parce qu’il y avait une synergie entre toutes les tribunes. » D’autant que sur la pelouse, l’attaque bordelaise fait feu de tout bois en se jetant à l’attaque et en multipliant les assauts sur le but ruthénois. Quitte à offrir quelques situations de contres à l’adversaire, qui joue sa survie en L2. Et ce qui devait arriver arriva, à la 22e minute de jeu.

Au terme d’une contre-attaque, Lucas Buades place le ballon entre les jambes de Gaëtan Poussin et ouvre le score pour les visiteurs avant de célébrer devant ce fameux Virage Sud. C’en est trop, pour un des Ultramarines placé au pied de la tribune : dans un mouvement d’humeur, il repousse l’insolent qui s’écroule immédiatement. Après de longues minutes de flottement, il est décidé que la rencontre ne reprendrait pas. Ou pas ce soir, en tout cas. En conférence de presse, l’arbitre de la rencontre Nicolas Rainville explique « qu’au regard des éléments et de la situation qui s’est produite ce soir, lors de la célébration du but des ruthénois, un spectateur est rentré sur le terrain et l’a agressé, poussé violemment, blessé. Fort des éléments en notre possession, il a été ausculté par le médecin du club visiteur et du médecin urgentiste de garde, les éléments sont probants. Le joueur ne peut reprendre, puisque commotionné. En collaboration avec l’équipe des délégués et la LFP, nous avons respecté le règlement, à savoir que le match ne reprendra pas (…) Je m’appuie sur le certificat du médecin urgentiste, le joueur a été emmené pour une surveillance médicale. Malheureusement, pour une personne, on prive peut-être 42 000 personnes, et nous acteurs, de faire notre métier et de vivre un bon moment de sport ».

« Le résultat de la bêtise »

Puis, c’est au tour du maire de Bordeaux Pierre Hurmic de passer une tête en zone mixte pour préciser que ce qu’il s’est passé n’est « n’est pas significatif de ce que représentent les supporters des Girondins » et que « ce ne sont pas les Girondins qui ont perdu ce match, mais un seul individu isolé. Ce n’est pas un résultat sportif, mais le résultat de la bêtise ». En salle de presse, le coach de Rodez Didier Santini livre ensuite qu’il est « navrant que des gens soient aussi stupides et pénalisent leur club. Lucas Buades est à l’hôpital, il a été touché au cou. Je n’en sais pas plus pour le moment, et je n’ai pas vu son geste. Le supporter n’avait rien à faire ici, j’aurais aimé que cela se termine sur le terrain. Je suis abattu, et sonné ». Enfin, le président-propriétaire des Girondins Gérard Lopez réagit aussi : « Pour préserver les droits du club et de l’institution, nous allons porter plainte contre l’individu. C’est le plus important. Dans un deuxième temps, il est clair que j’aimerais que ça se joue sportivement et sur un terrain. Ça reste du foot. Troisièmement, nous serons présents lundi en commission pour faire valoir tous nos droits ainsi que nos droits en appel. Et finalement, et c’est important étant donné ce qu’un individu a fait, on a quand même eu 42 000 personnes qui sont parties dans un calme absolu alors que c’est une situation qui aurait pu être tendue dans beaucoup d’autres clubs. Je tiens à les remercier. »

Du côté des supporters bordelais, la colère a du mal à retomber même quelques heures après l’incident. Protin, un habitué qui attend malgré tout les joueurs à la sortie du stade, exprime son courroux : « Je suis en colère contre la personne qui a bousculé le joueur de Rodez. Ce qui est terrible, c’est qu’un homme a brisé à lui seul une dynamique et une aventure humaine exceptionnelle. Je suis très affecté. Les joueurs n’ont pas pu défendre leurs chances alors que pour avoir été en lien avec certains, je sais qu’ils étaient à bloc, prêts au combat et rassurés par le message des ultras qui leur témoignaient leur reconnaissance. Tout avait été fait pour que l’ambiance autour de l’équipe soit positive. Ce soir, j’ai mal pour le club et pour les joueurs. » De son côté, Corentin et la délégation Marine-et-Blanc d’Île-de-France reprennent leurs esprits dans le calme d’une aire d’autoroute sur le chemin du retour. « Jusqu’à la 22e minute, ça se passait bien. Puis, je ne trouve pas les mots pour décrire ce qu’il s’est passé. Comment ne pas en vouloir à une personne qui a ruiné les espoirs de toute un ville ? C’est dur, mais il faut prendre du recul en attendant lundi et les éventuelles sanctions contre le club. » Madeleine, elle, se réconforte en vidant quelques verres en ville avec ses potes et pense surtout aux familles : « Ce qu’il s’est passé est trop triste pour tous ces enfants présents en tribunes. Je suis dépitée, c’est trop dommage. Je me demande comment le supporter fautif a pu se retrouver là. Je lui en veux, mais il doit être lui aussi très triste. » Comme tout une ville, qui pleure par sa faute.

