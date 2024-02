Albert Riera ne veut pas remercier ses prédécesseurs chez les Girondins

La fine gâchette des conférences de presse.

Avant le très attendu Rodez-Bordeaux samedi en Ligue 2, Albert Riera n’a encore une fois pas mâché ses mots devant les médias. Le technicien bordelais ne fait pas de la langue de bois : si les Girondins vont un peu mieux ces derniers temps, il n’est pas question de féliciter ses prédécesseurs. « Quand je suis arrivé, c’était une équipe malade, a-t-il rappelé. Quand tu arrives dans un club, tu dis « merci » à ceux qui ont travaillé avant. Je ne peux pas apprécier ce qu’il y avait avant. C’est la vérité. »

La montée est-elle toujours possible ? « On n’a pas beaucoup d’occasions, seulement douze matchs restants. Tous les matchs sont importants », a-t-il répondu, en étant un peu moins cash cette fois. « Les deux premiers mois, on n’a pas parlé tactique, a continué Riera. J’avais d’autres problèmes comme être le manager du groupe. Des joueurs pas bien, pas en confiance. Il y avait beaucoup de déficit sur le terrain et en dehors. »

Qui Riera verra.