Jeu concours : 25 maillots de foot à gagner en décembre

Vous aimez bien le chocolat mais vous préférez quand même les maillots de foot ? Notre jeu concours va vous régaler.

Du 1er au 25 décembre, sur le fonctionnement d’un calendrier de l’Avent, Dégaine (by So Foot) et la boutique en ligne Footcenter vous offrent chaque jour la possibilité de gagner un maillot de cette saison.

Chaque jour, vous découvrirez sur le compte Instagram de Dégaine (by So Foot) le maillot mis en jeu. Au total, il y en aura pour plus de 2000 euros de maillots mis en jeu jusqu’à Noël. Par exemple, c’est un secret, le maillot extérieur de l’Atletico que porte Griezmann sur le post Instagram ci-dessous a de fortes chances d’être parmi les lots.

La mécanique est assez simple, il suffira d’être abonné à la page de Dégaine (by So Foot) et à celle de Footcenter – on vous conseille de le faire dès maintenant une bonne fois pour toutes – et de taguer des potes dans les commentaires.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Bonne chance à toutes et à tous. Et évidemment, le chocolat c’est très bon aussi.

On a passé la journée avec Guy Roux, Djibril Cissé et les jeunes de l’AS Gurgy