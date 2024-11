Pronostic Caen Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen solide à domicile face à Rodez

Le Stade Malherbe de Caen faisait partie des outsiders pour les play-off, et cela d’autant plus avec l’arrivée de Mbappé dans le capital du club. Après avoir connu une entame difficile, le club normand s’est repris lors des dernières journées en s’imposant contre Martigues (0-3) et Bastia (2-0). Juste avant la trêve, les Caennais ont affiché un visage intéressant mais se sont inclinés face à Metz (1-0). Le week-end dernier, le Stade Malherbe a fait le job face à Chartres (0-4) en Coupe de France. Menacé par la relégation malgré ses ambitions, Caen possède le même nombre de points que Troyes et le Red Star, qui sont actuellement relégables.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Comme Caen, Rodez avait très mal lancé cette saison en s’inclinant lors des 4 premières journées. Finalement, le club ruthénois a seulement remporté un match lors des 7 premières journées face à Troyes. Le RAF a inversé la tendance, puisqu’il reste sur 6 journées sans la moindre défaite avec 3 victoires et 3 nuls. Lors de la dernière rencontre de championnat, le club ruthénois s’est largement imposé face à Annecy (5-1), alors que les Hauts-Savoyards avaient ouvert le score. Le week-end passé en revanche, Rodez a subi une contre-performance en Coupe de France en s’inclinant face à Angoulême, club de National 2. Dans son stade D’Ornano, Caen pourrait prendre quelques longueurs d’avance sur la zone de relégation en dominant Rodez qui a déçu le week-end dernier. Comme lors des 2 derniers matchs caennais, une rencontre avec moins de 3 buts est possible.

► Le pari « Victoire Caen » est coté à 2,19 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 219€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,90 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 190€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Caen – Rodez

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Caen – Rodez sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Caen – Rodez avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Caen Rodez encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Un club de Ligue 2 prend la porte en Coupe de France