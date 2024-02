Pronostic Rodez Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux confirme à Rodez

Ce Rodez – Bordeaux s’annonce très intéressant car ces deux formations sont engagées dans la course aux playoffs. En effet, Aveyronnais et Girondins sont à quelques unités de la 5e place. De plus, cette confrontation nous ramène aux événements de l’an passé où lors de la dernière journée, le match fut arrêté au Matmut Atlantique, sauvant Rodez et enterrant les espoirs de montée de Bordeaux. Lors du match aller, la tension était palpable puisqu’après avoir été mené de 2 buts, Rodez avait réussi à revenir au score. Après avoir connu 4 journées sans la moindre victoire, Rodez s’est repris lors des 2 dernières journées en déplacement en s’imposant face à 2 mal classés, Bastia et Valenciennes sur le même score de 2-0. Grâce à ces victoires, le club ruthénois est remonté en 7e position avec 2 points de moins que Grenoble.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Bordeaux a connu une première partie de saison galère mais semble avoir retrouvé un certain allant depuis quelques semaines. En effet, les Bordelais ont perdu une seule fois lors des 6 dernières journées et ont surtout remporté 4 victoires pour 1 nul. Cette bonne passe permet aux hommes de Riera de conserver leurs chances de disputer les playoffs puisqu’ils n’accusent que 5 unités de retard sur Grenoble. Le week-end dernier, le club girondin a confirmé son bon passage à domicile en dominant Guingamp (1-0). Bien mieux depuis quelques semaines, Vipotnik a inscrit son 8e but de la saison. Cette rencontre aura été marquée par la grave blessure à la tête d’Albert Ellis, toujours hospitalisé. En progrès mais rarement vainqueur en déplacement, Bordeaux devrait être en mesure de ramener au moins le nul de Rodez dans un match arbitré par Monsieur Turpin.

► Le pari « Victoire Bordeaux ou match nul » est coté à 1,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 580€ (680€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Rodez – Bordeaux :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Rodez Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !