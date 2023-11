Simple amende pour le Bordelais qui avait agressé un joueur de Rodez

Tout ça pour ça.

Plusieurs mois après l’agression de Lucas Buades lors de Bordeaux-Rodez, à l’occasion de la 38e journée de Ligue 2 2022-2023, la justice a rendu son verdict. Alors que le parquet avait requis deux à trois mois de prison avec sursis, le supporter bordelais, qui s’était expliqué auprès de So Foot, a été condamné ce lundi à deux ans d’interdiction de stade et à une amende de 2 000 euros par le tribunal correctionnel de Bordeaux, ainsi qu’à verser 500 euros à Lucas Buades, et un euro à la Ligue de football professionnel (LFP), à Rodez et aux Girondins. Il a été reconnu « coupable d’intrusion sur une aire de compétition et de violence sans circonstance aggravante » à l’encontre de Lucas Buades.

Pour rappel, ce dernier avait célébré son ouverture du score au pied du virage sud bordelais, avant d’être poussé au sol par le supporter en question. D’après l’arbitre de la rencontre, Lucas Buades avait été victime d’une commotion cérébrale, entraînant une ITT d’un jour. La rencontre, qui aurait pu permettre à Bordeaux de monter en Ligue 1, avait alors été interrompue. « C’est un excès de passion, je me suis dit que la montée était terminée », a admis le supporter bordelais, « Mon but c’était de dire (aux joueurs adverses) « Ne restez pas là ». Je me suis peut-être un peu pris pour un stadier. Je regrette d’être descendu de la tribune, c’est certain, je n’ai pas voulu être violent. »

Et même pas un merci du RAF pour son maintien inespéré.

