On ne mâche pas ses mots en Gironde ces jours-ci.

Présent en conférence de presse avant Annecy-Bordeaux, Danylo Ignatenko a évoqué son but égalisateur du 2 mars dernier à Rodez (2-2). Piégés à Paul-Lignon, les joueurs d’Albert Riera avaient arraché le nul dans les derniers instants grâce à une frappe enroulée de l’Ukrainien. Devant les journalistes, Ignatenko en a profité pour améliorer ses stats face aux Ruthénois : deux buts et une phrase assassine : « On a subi des injures, des crachats. Ils nous traitaient de tous les noms, c’était révoltant. Déjà, dans ma tête, je me suis dit qu’il fallait que je leur ferme leurs gueules. »

Ce but dans le nouveau clásico de la Ligue 2 a marqué le milieu de terrain : « J’ai ressenti énormément d’émotions. Je ne peux pas dire que c’était le meilleur but de ma carrière, mais ça a provoqué énormément d’émotions car c’était en fin de match. » 13e à seulement cinq points de la 5e place avant un déplacement crucial à Annecy, les Bordelais peuvent encore espérer arracher les barrages. C’est aussi le cas des Aveyronnais, 6e à dix journées de la fin du championnat.

Bordeaux-Rodez et OL-ASSE en barrages, et 2024 serait vraiment un grand cru.

