Pronostic Annecy Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez sur sa lancée face à Annecy

Surprise de la saison dernière, Rodez avait réussi à disputer les playoffs où il avait battu le Paris FC avant de chuter contre l’AS Saint Etienne. Le RAF connait plus de difficultés dans cette entame d’exercice puisqu’il est aux portes de la relégation. En effet, le club aveyronnais occupe la 15e place avec 1 seul point d’avance sur un duo de relégables, Ajaccio et Troyes. Toutefois, Rodez est sur une bonne dynamique puisque le club ruthénois est invaincu lors des 5 dernières journées. Sur ce passage, la bande à Santini a dominé Grenoble et Martigues, avant d’accrocher des nuls contre Lorient, Bastia et surtout à Charléty face au Paris FC. Face à l’actuel leader de Ligue 2, Rodez peut nourrir quelques regrets car il a mené 3-1 avant d’être rejoint au score. Depuis quelques semaines, le RAF semble avoir trouvé son rythme de croisière avec un Nkada décisif (5 buts et 3 passes décisives).

La saison passée, Annecy avait quant à lui réussi une excellente dernière ligne droite qui lui avait permis d’assurer son maintien en Ligue 2. La bande à Laurent Guyot a surfé sur cette vague dans cette entame d’exercice pour se hisser sur le podium en 3e position. En forme, le club haut-savoyard ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 10 dernières journées sur la pelouse de Lorient qui joue la montée. A noter que depuis sa victoire à Dunkerque lors de la 1re journée, Annecy ne s’est plus imposé loin de ses bases avec de nombreux matchs nuls et une défaite à Lorient. Dans cette affiche entre équipes en forme, Rodez semble en mesure de tenir tête à Annecy pour décrocher au moins le point du nul.

