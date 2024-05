Pronostic Rodez Annecy : Analyse, cotes et prono du match Ligue 2

Un Rodez – Annecy avec des buts de chaque côté

Cette affiche entre Rodez et Annecy est plus indécise que le classement ne pourrait le suggérer. En effet, le club aveyronnais est la grosse satisfaction de la saison et est bien parti pour disputer les playoffs. A 3 journées de la fin, les hommes de Santini occupent la 4e place avec 4 points de plus que le 6e, Laval. De plus, Rodez est sur une excellente dynamique puisqu’il a remporté ses 3 derniers matchs. Les Ruthénois ont tout d’abord dominé le leader auxerrois (2-0) avant de prendre le dessus sur un adversaire direct, le Paris FC (1-0). Le week-end dernier, les partenaires de Rajot ont confirmé en déplacement face à un mal classé, Concarneau (1-2). En s’imposant ce vendredi, Rodez ferait un grand pas vers les playoffs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

