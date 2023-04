Pronostic Annecy Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez poursuit sa remontée face à Annecy

Cette opposition entre Annecy et Rodez met aux prises deux équipes luttant pour leur maintien. Auteur d’une première partie de saison intéressante, le club haut-savoyard a rencontré plus de difficultés depuis la reprise post-Mondial. Annecy semble avoir été perturbé par son très beau parcours en Coupe de France qui s’est achevé sur une demi-finale perdue de peu contre Toulouse. Totalement focalisé sur cette compétition, même si son entraîneur Guyot s’en défend, Annecy en avait presque oublié la Ligue 2. Ce passage à vide met Annecy sous pression puisque le club haut-savoyard ne dispose plus que de 5 points d’avance sur Laval. Après leur élimination, la bande à Laurent Guyot a réussi une très bonne opération en s’imposant à domicile contre une équipe de Valenciennes dans le dur (2-1). En revanche, les partenaires de Bosetti n’ont rien pu faire face à Bastia (3-0) le week-end dernier, sans l’ancien Niçois « interdit de territoire » en Corse.

Battu également par Toulouse en Coupe au terme d’un beau parcours (1/4 de finaliste), Rodez a connu un exercice sur une dynamique opposée. Dans le dur lors de la première partie de saison, le club aveyronnais s’est parfaitement relancé depuis la reprise. En effet, les partenaires de Rajot sont passés de la relégation à la 13e place du classement. L’excellente série ruthénoise leur permet de compter 6 points de plus que Laval. Lors des 6 dernières journées de Ligue 2, Rodez a signé 5 victoires pour un revers face au Dijon de Dupraz. Lors de la dernière journée, la formation aveyronnaise a réalisé un excellente opération en dominant un concurrent direct, Laval (1-0), grâce à une réalisation de Corredor. Impressionnant depuis 1 mois et demi, Rodez devrait au moins accrocher le nul face à Annecy.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

