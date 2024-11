De Zerbi : « Je ne veux pas faire un copier-coller de ce que j'ai fait avec Brighton »

Gros rendez-vous pour Roberto De Zerbi.

Marseille joue gros ce week-end avec la réception de l’AS Monaco, dimanche soir, dans un choc qui sent bon le podium. Il est pour l’heure difficile de savoir vraiment ce que vaut cet OM, qui sort d’un succès intéressant à Lens, mais a enchaîné les prestations décevantes à domicile depuis le début de saison. « Il faut s’habituer au Vélodrome et qu’on arrive à exprimer son plein potentiel, a expliqué RDZ, présent face à la presse ce samedi midi. On n’arrive pas à reproduire ce qu’on fait de bien à l’extérieur ou à l’entraînement, au Vélodrome. Mais je n’ai pas envie de contrôler les joueurs comme si j’avais une manette de jeu vidéo, je veux qu’ils aient de la liberté. C’est un jeu d’équipe à onze, il faut qu’il y ait une ligne directrice et des règles. »

Alors, quel est le style de Marseille cette saison ? C’est encore flou, mais l’Italien commence à y voir plus clair : « On ne va pas jouer le contre. L’objectif est de jouer beaucoup mieux que ce qu’on a fait jusqu’à présent. Je ne sais pas si on y arrivera comme mes équipes dans le passé et je ne veux pas faire un copier-coller de ce que j’ai fait avec Brighton. Je ne cherche pas à faire exactement la même chose mais il y a des caractéristiques similaires et je veux qu’on soit plus dominants. »

Adi Hütter a évidemment noté tout ça.

Pronostic OM Monaco : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1