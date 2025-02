Des gendarmes supporters de l’OM ont tiré en l’air devant Geoffroy-Guichard en décembre

Le Chaudron fait perdre la tête.

La rencontre entre Saint-Étienne et Marseille (0-4) du 8 décembre dernier en Coupe de France a connu un épilogue mouvementé. Aux abords du stade Geoffroy-Guichard, trois gendarmes marseillais en civil, dont l’un portant une écharpe de l’OM malgré une interdiction d’afficher les couleurs phocéennes, avaient été pris à partie par des ultras stéphanois.

Cinq tirs en l’air

France Bleu relaie l’histoire, racontant que les gendarmes auraient été victimes de menaces et de violences dont on ne connaît pas la nature. Ils auraient tenté de décliner leur profession pour calmer les Stéphanois, sans parvenir à calmer les choses. Il se trouve que l’un d’eux avait son arme de service sur lui et qu’il aurait décidé de l’utiliser pour se dégager, en tirant en l’air à cinq reprises, obligeant des policiers municipaux à intervenir.

Cette affaire, aux circonstances troubles, a conduit à l’ouverture de procédures administratives et judiciaires contre les trois gendarmes selon les informations de France Bleu. En conséquence, la préfecture des Bouches-du-Rhône a interdit le déplacement des supporters stéphanois à Marseille pour le match de championnat samedi, présentant comme l’une des raisons cet épisode jusque-là resté inconnu.

Cinq tirs, c’est un de plus que les Verts lors de cette même rencontre. Eh ouais.

